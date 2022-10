Le anticipazioni di Una Vita dal 8 al 14 ottobre 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni italiane: trama puntate dal 8 al 14 ottobre 2022

Le sorelle Rubio ricevono un’offerta generosa per l’acquisto del brevetto, ma la rifiutano. Le due donne pretendono più soldi.

Felipe paga la liquidazione a Dori e poi chiede a Ignacio di trovargli una sostituta. Poco dopo l’Alvarez-Hermoso si incontra con l’ex infermiera per parlare della loro situazione, ma lei non intende rinunciare ai suoi progetti professionali per diventare sua moglie. L’avvocato decide allora di troncare il loro rapporto.

Rodrigo informa David che ha deciso di lasciargli campo libero con Valeria, ma quest’ultimo è angosciato dal pensiero che l’ex marito della donna voglia uccidere Aurelio e lo confida a Valeria. Il Quesada, intanto, medita di vendicarsi proprio su David. Per portare a termine i suoi piani il Quesada fa velate minacce a Lolita, per costringerla a fare pressione su Ramon.

David è ormai in procinto di lasciare Acacias insieme a Valeria e dopo aver salutato Pascual e Lolita i due si apprestano a partire. Tuttavia i loro piani vengono interrotti da Bautista, che insieme a uno scagnozzo rapisce il ragazzo sotto gli occhi di Valeria.

Anche Fidel assiste nascosto alla scena, e viene visto dalla giovane che – poco dopo – racconta a Lolita quanto ha visto. Quando la madre di Moncho racconta al suocero l’accaduto, Ramon appare molto turbato e si precipita dallo stesso Fidel per concordare con lui una versione plausibile dei fatti.

Una Vita, anticipazioni settimanali

Genoveva ingerisce un’intera boccetta di tranquillanti e perde i sensi. Viene ritrovata da Marcelo in condizioni disperate. Ignacio riesce a salvarla e Marcelo si assume l’incarico di avvisare Aurelio, che non prende affatto bene la notizia. Durante una discussione con la Salmeron, lo stesso Aurelio tenta di strozzarla. A salvarla è ancora una volta Marcelo, che riesce a riportare il Quesada alla ragione.

News spagnole Una Vita, delusione per Azucena

Arriva il momento del provino e Azucena si esibisce al Teatro Real. Durante il provino Guillermo resta colpito da un uomo che si avvicina al banco dei giurati. La ragazza, con sua grande delusione, scopre di non essere stata scelta.

Poco dopo però Liberto conferma i sospetti di Guillermo: qualcuno ha corrotto i giudici. Si tratta di Jeronimo Lopez-Saldana.

Anticipazione Una Vita: Rodrigo in pericolo?

Un nuovo malore costringe la Salmeron a chiedere aiuto a Marcelo e Luzdivina, proprio mentre Aurelio attira con l’inganno Rodrigo al laboratorio. Qui – dopo averlo stordito con il cloroformio – lo lega a una sedia. Quando l’uomo si riprende il Quesada gli dice chiaramente che intende ucciderlo con il suo stesso gas.

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.