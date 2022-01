Le anticipazioni di Una Vita dal 8 al 14 gennaio 2022 ci preannunciano che la vicenda riprende qualche tempo dopo rispetto agli avvenimenti delle precedenti puntate. Abbiamo infatti lasciato Felipe e Genoveva prigionieri di Santiago e ritroviamo la Salmeron rinchiusa in carcere, in attesa di giudizio. Ma cos’è accaduto? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 8 al 14 gennaio 2022

Com’è finita in carcere Genoveva, accusata dell’omicidio di Marcia? È stata l’abilità di Felipe, che ha saputo fingere l’amnesia, a consentire alla giustizia di prevalere. L’Alvarez-Hermoso ha saputo mettere in atto un’interpretazione davvero magistrale e, dopo essersi scusato con Liberto per averlo tenuto all’oscuro ed essersi così riconciliato con l’amico, adesso può finalmente sperare di ottenere giustizia per l’assassinio di Marcia.

Genoveva è infatti in carcere in attesa di giudizio e, quando legge in un’intervista pubblicata su un giornale come è riuscito Felipe a ingannarla e farle confessare l’omicidio, va su tutte le furie e giura vendetta. Come ultima volontà la Salmeron chiede comunque di poter rivedere un’ultima volta l’avvocato che, nonostante la reticenza di Liberto, accetta per non avere rimorsi sulla coscienza nel caso in cui la dark lady venisse giustiziata.

Nel frattempo due morti improvvise sconvolgono gli abitanti di Acacias. La morte di Bellita rimane avvolta nel mistero, a causa dello strano comportamento di Josè e Alodia che sembrano nascondere gelosamente un segreto. Anche la morte di Felicia desta molto scalpore, e Marcos è sempre più convinto che la moglie non sia deceduta per cause naturali. Per questo comunica a Soledad e Anabel che ha deciso di chiedere l’autopsia.

La decisione del Bacigalupe di voler scoprire la verità sulla morte di Felicia sembra provocare un gran nervosismo in Soledad. Ma i problemi per Marcos sembrano moltiplicarsi, anche a causa dell’arrivo a casa sua di Aurelio che è tornato in paese con intenzioni tutt’altro che pacifiche.

Anabel, da parte sua, è completamente presa dalla relazione con Miguel, che sembra farsi ogni giorno più stretta. I due si incontrano di nascosto in una pensione.

Anticipazioni italiane Una Vita: Lolita vuol fare una sorpresa ad Antonito

Lolita si prepara a fare una sorpresa ad Antonito, ma il figlio di Ramon suscita anche l’interesse di Natalia, che ha approfittato subito della partenza della moglie per ottenere l’interesse del giovane deputato.

Inevitabilmente questo provoca la delusione e la rabbia di Lolita, che aumentano dopo che Antonito le ha dato buca proprio nel giorno del loro anniversario. Ma Natalia continua imperterrita nel suo tentativo di sedurre Antonito.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: problemi al Nuovo Secolo

Al ristorante Il Nuovo Secolo le cose non vanno molto bene. I risparmi di Roberto e Sabina iniziano a scarseggiare, proprio quando i lavori di scavo richiedono interventi consistenti. Per poter finire le opere Sabina propone di ridurre la qualità degli ingredienti.

Miguel è preoccupato per Anabel e non tarda a parlarne con il nonno. La conversazione tra i due viene ascoltata da Sabina, che più tardi mette in guardia suo nipote Roberto. Un nuovo cliente arriva al ristorante: si tratta di Berenguer. Le cose torneranno a mettersi bene e i due potranno proseguire gli scavi oppure dovranno rinunciare proprio quando sono ormai vicini a veder realizzato il loro piano?

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui.