Le anticipazioni di Una Vita dal 6 al 12 novembre 2021 ci preannunciano che per Bellita le cose sembrano non mettersi troppo bene. Dopo essere stata visitata da un medico infatti, la donna si sente dire che il solo modo per non perdere la voce del tutto è quello di tenerla a lungo a riposo. Un bel problema per l’artista… Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 6 al 12 novembre 2021

La diagnosi fatta dal dottore sembra non lasciare molte speranze alla carriera artistica di Bellita. Quando però ormai i suoi sogni di successo sembrano destinati ad essere accantonati a casa Dominguez si presenta il dottor Puerta, considerato un’eminenza nel campo delle malattie dell’apparato fonatorio.

Così, proprio quando ormai rassegnati i coniugi Dominguez si preparavano ad annullare tutti i concerti, lui prescrive alla cantante un rimedio per la sua voce. Bellita finisce però per abusarne e, nonostante la sua voce diventi stridula, continua a ignorare le istruzioni. Intanto Antonito si mostra certo del buon esito delle elezioni e si compiace per le attenzioni che riceve dai vicini.

Marcos decide di non partire per il Messico con la figlia, ma di rimanere ad Acacias e continuare a corteggiare Felicia. Intanto Anabel ha una notizia soprendente da condividere con Camino: la ragazza infatti confida all’amica di aver baciato Miguel. Se Marcos ha rinunciato a fare le valigie, qualcun altro si prepara a lasciare il quartiere. Si tratta di Armando che è in procinto di partire per una missione segreta.

Genoveva medita la sua vendetta nei confronti di Velasco, dopo aver scoperto che proprio lui è dietro quanto accaduto a Felipe. Per riuscire a portare a termine la sua vendetta la Salmeron cerca l’aiuto di Laura, offrendole tutta la protezione necessaria per lei e per la sorella Lorenza se decide di aiutarla a eliminare Velasco.

Anticipazioni italiane Una Vita: le condizioni di salute di Felipe migliorano

Migliorano intanto le condizioni di salute dell’avvocato, che in ospedale riceve la visita di Fabiana. La domestica porta all’Alvarez-Hermoso una torta al cocco (la sua preferita) e gli dice che solo un’altra persona sapeva farla così buona: Marcia. Felipe davanti a quel nome ha un sussulto, e sebbene non riesca a ricordare niente non può fare a meno di notare che gli suona così familiare. La loro conversazione viene interrotta da Genoveva che entra nella stanza.

Il comportamento della Salmeron impensierisce Liberto, che non può fare a meno di confessare a Ramon e Josè di essere preoccupato per come la dark lady stia cercando di manipolarlo. I due però non sono d’accordo con lui.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Felipe sta per essere dimesso

Passano i giorni e le condizioni di Felipe migliorano sempre più, al punto che i medici iniziano a parlare di dimetterlo. Purtroppo però l’avvocato non sembra ancora ricordare niente degli ultimi dieci anni e Genoveva è la sola che può trarre vantaggio da questa improvvisa amnesia. Per questo gli propone di trascorrere la convalescenza alle terme. La Salmeron teme infatti che il ritorno tra le mura domestiche possa facilitare il recupero della memoria.

Ma certamente non potrà tenerlo a lungo lontano da casa. Cosa accadrà quando Felipe rimetterà piede a casa? Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.