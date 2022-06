Le anticipazioni di Una Vita dal 4 al 10 giugno 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 4 al 10 giugno 2022

L’unione tra Aurelio e Genoveva è solo un matrimonio di convenienza. I due non si sono sposati per amore ma perché le nozze avrebbero portato a entrambi molti vantaggi, ed è proprio questo che li aiuta a trovare un accordo. Un velato interesse della Salmeron per Ramon e Felipe desta la curiosità di Bellita, ma la dark lady rivela alla cantante di non avere più alcun interesse per l’Alvarez-Hermoso, aggiungendo poi che ormai lui è solo l’ombra del brillante avvocato di un tempo.

La situazione tra Lolita e Ramon sembra degenerare, e la giovane da un ultimatum al suocero. Il Palacios decide così di trasferirsi da Felipe, ma anche la convivenza con l’avvocato appare problematica. L’Alvarez-Hermoso, nel pieno di una crisi nervosa, cade a terra e si ferisce con un vetro. Dopo essersi ripreso dalla caduta, Felipe finisce per litigare con Ramon. Jacinto e Fabiana chiedono a Lolita di dare una mano ma la giovane, ancora in collera con il suocero, dice che non alzerà un dito. Felipe riesce a preparare il discorso per l’inaugurazione della piazza intitolata ad Antonito, ma quando lo legge a Ramon rimane sorpreso dalla sua reazione contrariata.

Gerardo trova il coraggio di dichiararsi a Casilda, ma deve fare i conti con una delusione quando la donna lo respinge.

Anticipazioni italiane Una Vita: l’inaugurazione del nuovo ristorante

Il nuovo Secolo XX, il ristorante gestito da Guillermo e Imma è pronto per l’inaugurazione, ma non tutto va come i nuovi gestori avrebbero voluto. Le critiche di Hortensia, Alodia e Rosina per gli arredi del locale e i piatti proposti rischiano di rovinare l’atmosfera gioiosa della serata. A far tornare il sorriso sul volto del Sacristan c’è l’incontro, qualche ora dopo, con Azucena. Il ragazzo rimane folgorato dalla dolcezza e dall’aria sofisticata della giovane nipote di Rosina. Quest’ultima non riesce a mascherare la situazione economica in cui si trova con il marito: Hortensia non tarda a intuire quale sia la situazione reale e le chiede a bruciapelo se lei e Liberto sono in rovina.

Una Vita, anticipazioni settimanali: Valeria e David, una vicinanza che preoccupa Aurelio

David e Aurelio discutono di Valeria, mentre lei cerca di avere notizie del marito Rodrigo. Più tardi, nell’intimità della loro casa la giovane si lamenta con David rinfacciandogli di avere nei suoi confronti un atteggiamento asfissiante.

La vicinanza tra i due preoccupa Aurelio, che parlando con David gli ricorda quale sia il suo compito: controllare Valeria nell’eventualità che il marito Rodrigo cerchi di mettersi in contatto con lei.

Per sapere se questo accadrà, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L'appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.