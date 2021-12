Le anticipazioni di Una Vita dal 4 al 10 dicembre 2021 ci preannunciano che mentre Antonito riceverà complimenti e attenzioni da tutti gli abitanti di Acacias 38, Lolita non sembrerà molto entusiasta del clamore suscitato dal successo politico del marito e lo accuserà di trascurare la sua famiglia e non assolvere ai suoi doveri di padre. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 4 al 10 dicembre 2021

Antonito apparirà molto compiaciuto dal fatto di nutrire una folta schiera di giovani ammiratrici, ma Lolita la penserà diversamente e minaccerà di fare una scenata in pubblico.

Mentre crescono le tensioni in casa Palacios, anche i coniugi Dominguez si troveranno a dover fare scelte difficili. Bellita non saprà infatti se accettare l’invito ricevuto dalla Casa Reale per esibirsi a palazzo o se invece ascoltare i consigli del medico, che le ha prescritto un periodo di riposo per le corde vocali. A risolvere tutto potrebbe essere un telegramma che giunge da Cinta, che rischierà di indurla a una scelta obbligata.

La gravidanza della figlia si rivelerà infatti a rischio e il suo amore materno la spingerà a desiderare di annullare ogni impegno per correre a Buenos Aires da lei. Josè cercherà di dissuadere la moglie. Quando i coniugi Dominguez decideranno di partire per l’Argentina, la loro intenzione sarà quella di portare con loro Alodia, che però apparirà terrorizzata all’idea.

Una telefonata misteriosa che giungerà dall’ambasciata messicana invece procurerà apprensione in Marcos.

Proseguiranno intanto le operazioni di scavo alla locanda: Roberto e Sabina sembreranno sempre più intenzionati a portare avanti la “ristrutturazione” del ristorante. I suoi scavi effettuati nella notte però faranno sorgere non pochi dubbi e perplessità e i due rischieranno di essere scoperti da Cesareo.

Anticipazioni italiane Una Vita: i timori di Genoveva

La dark lady non potrà fare a meno di preoccuparsi quando noterà un uomo misterioso uscire dal portone della sua casa a volto coperto. Nonostante questo però la Salmeron apparirà serena in pubblico, ostentando la sua felicità al fianco del marito Felipe. Alcuni abitanti di Acacias però non vedranno di buon occhio la sua felicità…

A gettare qualche ombra su tanta gioia ci penserà Mendez, che interrogherà Genoveva a proposito della morte di Velasco. Il commissario otterrà ben poche informazioni dalla donna, mentre qualcuno cercherà di intimidirla facendole trovare una scatola davanti alla porta. All’interno la Salmeron vi troverà dei ritagli di giornale che parlano della morte di Marcia, un delitto che Genoveva credeva ormai archiviato. Impaurita dal fatto che qualcuno possa far ritornare i sospetti su di lei, la dark lady sembrerà ritrovare la serenità solo quando è al fianco di Felipe. Ma anche questa consolazione sembrerà avere le ore contate…

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Felipe scoprirà la verità

Ci aveva già provato Ramon a raccontare all’amico avvocato che la sua relazione con Genoveva non era affatto idilliaca come lei sembrerà volergli far credere. Ricorderete che fu proprio la Salmeron a impedire al Palacios di parlare a Felipe di Marcia e del presunto coinvolgimento di Genoveva nella sua morte. Ma stavolta la dark lady potrebbe arrivare troppo tardi. Liberto sarà infatti più che mai convinto che l’Alvarez-Hermoso debba essere messo a conoscenza di tutto ciò che è accaduto e della sua unione non proprio felice con Genoveva.

Il castello costruito sulla menzogna dalla dark lady di Acacias starà per crollare? Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.