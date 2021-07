Le anticipazioni di Una Vita dal 31 luglio al 6 agosto 2021 ci preannunciano che assisteremo al battesimo del piccolo Moncho, dopo i momenti di tensioni vissuti a causa della malattia. Inizialmente viene chiesto a Carmen di fare da madrina, ma lei rifiuta e consiglia a Lolita di chiederlo a Fabiana. L’anziana domestica è al settimo cielo e accetta. Subito dopo la cerimonia Ramon ringrazia pubblicamente Fabiana e Jacinto.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 31 luglio al 6 agosto 2021

Il comportamento di Camino si sta rivelando dannoso anche nella relazione tra Cinta ed Emilio e la figlia di Bellita non può fare a meno di farglielo notare. Camino accetta così a malincuore di sposare Ildefonso. La decisione della figlia rende Felicia esultante: dopo aver temuto lo scandalo legato alla relazione della figlia con l’artista francese tutto sembra mettersi per il meglio e il matrimonio di Camino e Ildefonso verrà celebrato insieme a quello di Cinta ed Emilio.

Questo è quanto annuncia Felicia esultante ai vicini, riuniti al Nuovo Secolo. Ma i doppi festeggiamenti sembrano seguire due strade completamente diverse, e mentre Cinta insieme a Bellita appare entusiasta nei preparativi, Camino attende la data fatidico avvolta nell’indifferenza. I Pasamar vengono invitati a teatro da Ildefonso. Josè racconta a Bellita della sua relazione con Rocio, da cui è nato Julio, ed il ragazzo entra ufficialmente a far parte della famiglia.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: le indagini sull’omicidio di Marcia

I riflettori continuano a rimanere puntati anche sulle possibili ipotesi legate all’omicidio di Marcia. Chi l’ha uccisa? Il commissario Mendez tiene Felipe costantemente informato sugli sviluppi delle indagini, ma l’avvocato non può fare a meno di pensare che la moglie possa entrarci qualcosa. Invano chiede a Genoveva dove si trovava nel momento in cui la domestica brasiliana è stata uccisa. Cesareo dichiara di aver visto una donna che le somigliava aggirarsi nel bosco il pomeriggio in cui Marcia è stata uccisa. La sua deposizione non depone certo a favore di Genoveva.

Santiago Becerra viene ufficialmente eliminato dall’elenco dei sospettati e il commissario Mendez elabora una nuova strategia. Laura intanto dichiara la sua lealtà a Felipe e l’avvocato le dice che saprà ricompensarla per ogni informazione utile. Il desiderio di vedere dietro le sbarre il responsabile della morte di Marcia spinge l’Alvarez-Hermoso a programmare un viaggio a Cuba, disposto a tutto pur di assicurare Santiago alla giustizia. Qualcosa però gli fa cambiare idea. Di cosa si tratta? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

