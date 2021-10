Le anticipazioni di Una Vita dal 30 ottobre al 5 novembre 2021 ci preannunciano che, dopo un iniziale respiro di sollievo alla notizia che Felipe si era risvegliato dal coma, continuano le preoccupazioni per la sua salute. Il pericolo è reale e tremendamente pericoloso e porta il nome di Javier Velasco. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 30 ottobre al 5 novembre 2021

L’avvocato che ha fatto in modo di ottenere la scarcerazione di Genoveva non vuole Felipe tra i piedi e per garantirsi il posto esclusivo nel cuore della dark lady è disposto a tutto, anche a ucciderlo. Per questo torna a minacciare Laura, dicendole che se non porterà a termine il suo compito per lei e la sorella Lorenza non ci sarà scampo.

L’Alvarez-Hermoso nel frattempo si è risvegliato dal coma ma non ricorda niente degli ultimi dieci anni. Felipe è convinto che Genoveva sia una dama della carità e che Ramon sia il responsabile della morte di Celia.

Camino trova nuovi motivi di scontro con la madre dopo la morte di Ildefonso. Il suicidio del marito ha sconvolto la giovane, che non intende accettare l’eredità che le spetterebbe di diritto. La decisione di Camino non è affatto condivisa da Felicia e la questione finisce per rendere ancora più tesi i rapporti tra madre e figlia.

Momento di tensione anche in casa Palacios, con Ramon che non solo si ritrova a dover tentare di spiegare all’amico Felipe che non ha alcuna colpa su quanto accaduto a Celia, ma deve sostenere anche Antonito dopo che quest’ultimo è stato travolto dalle critiche del partito conservatore. Il giovane Palacios si lascia convincere intanto da Armando e scrive una lettera al direttore del giornale, dichiarandosi orgoglioso di aver potuto contribuire a valorizzare le tradizioni del paese che ha dato i natali a sua moglie.

Progetti politici accantonati per Servante, che decide di dedicarsi con vigore alla nascitura Associazione dei proprietari di locande e pensioni.

Marcos, dopo il rifiuto di Felicia alla sua proposta di matrimonio, inizia a progettare un ritorno in Messico con la figlia Anabel.

Anticipazioni italiane Una Vita: problemi per Bellita

Avevamo già visto la scorsa settimana che la cantante manifestava problemi di voce che avevano finito per farla preoccupare. In realtà si scopre che sono causati da rimedi casalinghi consigliati all’artista dal guaritore di Cabrahigo. Riuscirà Bellita a tornare a cantare? Josè appare molto preoccupato sulle ripercussioni che la improvvisa voce roca potrebbe avere sulla carriera artistica della moglie.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Genoveva subisce un furto

Come allontanare Genoveva dal capezzale di Felipe e permettere così a Laura di portare a termine il suo compito? Questa è la domanda che si pone Velasco, finché non gli viene un’idea. L’avvocato senza troppi scrupoli incarica un suo scagnozzo di inscenare un furto in casa della Salmeron. In questo modo la donna sarà costretta a lasciare l’ospedale per andare a verificare l’entità del danno.

Ma proprio mentre Laura sta cercando di soffocare Felipe con un cuscino la dark lady rientra nella stanza e la sorprende. La domestica non può fare a meno di raccontare tutto alla Salmeron, che viene così a sapere che il responsabile delle condizioni di salute di Felipe è Velasco. A quel punto Genoveva giura davanti a Laura di fargliela pagare.

Sicuramente il giuramento di Genoveva fa temere che presto avremo nuovi colpi di scena, poiché sappiamo bene dove possa giungere la crudeltà della dark lady. L’avvocato dovrà iniziare a preoccuparsi? Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

