Le anticipazioni di Una Vita dal 30 aprile al 6 maggio 2022 ci preannunciano che l’atmosfera ad Acacias si fa densa di sospetti: mentre Jacinto e Casilda iniziano a sospettare di Fabiana, Mendez fiuta una nuova pista nelle indagini sulla morte di Felicia. Tutto questo potrebbe portare a un inatteso colpo di scena sulla sorte di Natalia. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 30 aprile al 6 maggio 2022

L’atteggiamento di Fabiana nei confronti di Servante, finisce per fare insospettire Jacinto e Casilda. Il clima di sospetti che sembra avere invaso il quartiere di Acacias finisce per contagiare anche Mendez, che si lascia convincere da Felipe e decide di indagare meglio sulla morte di Felicia. Il commissario scopre così qualcosa che potrebbe scagionare Natalia.

Soledad nel frattempo sarà la responsabile indiretta di alcuni eventi che si verificano nel quartiere. Leonardo l’ex compagno della cellula anarchica di cui faceva parte anche Soledad, inizia a sorvegliare Antonito. La donna ha un ruolo di primo piano anche nelle vicende che interessano Anabel. La figlia di Marcos dopo aver deluso per l’ennesima volta Miguel, che peraltro prova a consolarsi con Daniela invitandola a cena e incassando un altro rifiuto, riceve una visita a sorpresa di Aurelio.

Il giovane, dopo aver cercato di calmare la sorella Natalia che teme di essere processata come spia, si reca infatti da Anabel. Questa inattesa visita non sfugge allo sguardo attento di Soledad, che informa Marcos di quanto accaduto. L’uomo decide così di tendere una trappola alla figlia.

Servante e Jacinto sono disperati perché si rendono conto che hanno pochissime probabilità di vincere la gara di salto della cavallina. Per questo cercano di reclutare nella loro squadra anche Aurelio, che però non è affatto disposto ad assecondarli e li caccia di casa.

Alodia cede alle avances di Ignacio. Dopo aver fatto l’amore con lei però, Ignacio ristabilisce le distanze e la ragazza precipita nella disperazione.

Anticipazioni italiane Una Vita: l’esuberanza di Bellita

Bellita sembra aver trovato una tisana davvero miracolosa e non accenna a voler desistere dall’assumerla, anche se Josè, ormai esasperato dall’esuberanza della moglie, la prega di smettere.

Natalia comunica al fratello e a Genoveva che intende uscire con Felipe, e Aurelio e la dark lady decidono di sfruttare l’occasione a loro vantaggio. Nei loro piani c’è il sequestro di Natalia, che però viene sventato proprio dall’avvocato, aiutato da Jacinto e Ignacio. Quando Natalia scopre che dietro al tentativo di sequestro c’è lo zampino di Genoveva e di Aurelio, si infuria con il fratello.

Una Vita, anticipazioni settimanali: sciopero movimentato ad Acacias

Alberto informa Miguel degli ultimi dettagli dello sciopero, informazioni che anche Antonito vorrebbe riuscire ad avere. Per questo il figlio di Ramon parla insistentemente con il giovane avvocato, sperando di carpirgli qualche notizia sulla sommossa in programma.

La manifestazione si tiene e alcuni manifestanti vengono arrestati. Poco prima che Miguel corra ad assisterli, Daniela lo sorprende dandogli un bacio. Sabina accusa la giovane di approfittarsi del nipote. Le agitazioni raggiungono anche il quartiere e, nel corso di un tumulto, Antonito viene ferito. Ramon è preoccupato per l’incolumità del figlio, che però non vuole saperne di smettere di scrivere i suoi articoli controversi.

Nel frattempo Mendez è a un passo dalla verità sull’omicidio di Felicia. Dopo aver consegnato dei soldi al garzone della drogheria infatti, ottiene il nome della persona che si cela dietro al delitto. Ma non appena il ragazzo si allontana l’ex commissario viene aggredito e picchiato da due loschi individui.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.