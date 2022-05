Le anticipazioni di Una Vita dal 28 maggio al 3 giugno 2022 ci preannunciano che i preparativi dell’attentato anarchico non sfuggono all’occhio attento di Aurelio, che vorrebbe approfittare dell’esplosione per liberarsi di Felipe e Marcos. Il Quesada ne parla con Genoveva, ma la dark lady ha un altro piano in mente. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 28 maggio al 3 giugno 2022

L’idea della perfida Genoveva è quella di fare in modo che Marcos muoia e Felipe venga incolpato della sua morte, e costretto così a passare il resto dei suoi giorni in galera. Il Bacigalupe è sempre più infuriato per la fuga di Anabel, e la Salmeron contribuisce a rincarare la dose rivelandogli che la figlia se n’è andata per poter sposare in segreto Aurelio. Per coinvolgere anche l’avvocato nel suo losco piano poi, Genoveva informa Felipe che Natalia è da anni vittima di abusi sessuali da parte di Marcos, e che molto tempo prima la giovane è stata violentata proprio dal Bacigalupe in Messico. Quando l’Alvarez-Hermoso chiede conferma di quanto ha appena scoperto a Natalia, la ragazza gli rivela degli abusi subiti fin da quando era bambina.

La Salmeron seduce Marcos e fa in modo che Natalia possa colpirlo alle spalle. Con un biglietto Genoveva informa Felipe che Natalia è in pericolo, e quando lui giunge sul posto trova Marcos a terra morto. Il progetto di vendetta della dark lady sembra così procedere secondo i suoi piani, e facendo incriminare Felipe, Genoveva allontana anche i sospetti da Natalia. Felipe viene arrestato, ma la Quesada non accetta che qualcuno paghi per un crimine che lei ha commesso e vuole costituirsi, anche se questo dovesse significare mettersi contro Genoveva.

La situazione di Antonito, possibile bersaglio politico, impensierisce suo padre. Ramon pensa di consigliargli di procurarsi una scorta, ma quando lo vede felice per il nuovo incarico, decide di trattenere ancora per un po’ le sue preoccupazioni.

Alodia appare sempre più angosciata e, per cercare di calmarsi, assume le pastiglie di Bellita. La giovane però eccede con la dose e le vengono le convulsioni. I suoi problemi sembrano risolversi quando Ignacio le chiede di sposarla: i due annunciano le imminenti nozze ai Dominguez, e poco dopo Alodia telefona anche alla futura suocera, Candelaria.

Dopo la morte del padre, Anabel può contare sulla presenza amorevole di Aurelio. Ma è stato veramente l’amore a spingere il Quesada a sposarla? In realtà lui, mentre interpreta il ruolo del marito premuroso, pensa a come eliminarla per poter finalmente mettere le mani sul patrimonio dei Bacigalupe.

Anticipazioni italiane Una Vita: l’attentato al ristorante

Soledad e Leonardo fanno ritorno ad Acacias sotto mentite spoglie. Il loro intento è quello di far scoppiare la bomba preparata dalla donna. L’attentato al ristorante provoca una strage, e nello scoppio perdono la vita anche Carmen e Antonito.

Lo scompiglio che si crea subito dopo lo scoppio permette ad Aurelio di uccidere Anabel, facendo credere che anche lei sia rimasta vittima dell’attentato. Nel frattempo Genoveva lavora in gran segreto per eliminare anche Natalia. Eseguendo un preciso ordine della dark lady, una detenuta spinge Natalia a suicidarsi in cella.

Una Vita, anticipazioni settimanali: l’anniversario della strage, cinque anni dopo

Sono ormai passati cinque anni e alla cerimonia commemorativa si notano due grandi assenze. Il dolore per la perdita della moglie e del figlio impedisce ancora a Ramon di partecipare alle commemorazioni del quinto anno. Neppure Felipe è presente alla celebrazione dell’anniversario. L’avvocato ha ormai perso la testa e riversa la sua aggressività su chiunque si trovi nei paraggi, compreso l’infermiere Gerardo.

Durante la cerimonia ritroviamo anche Rosina e Liberto, che all’insaputa di tutti sono caduti in rovina. Molte le novità nel quartiere di Acacias, una delle quali riguarda il Nuovo Secolo. Al suo posto apre infatti un nuovo ristorante gestito dalla famiglia Sacristan.

Ma la sorpresa più grande arriva a bordo di un automobile di lusso: quando le portiere si aprono dal veicolo escono Genoveva e Aurelio Quesada. La coppia incontra David e Valeria nell’androne di un palazzo e la dark lady avverte una strana sensazione. Possibile che Aurelio e Valeria si conoscano già? Un nuovo retroscena sta per aprirsi nel quartiere?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.