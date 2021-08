Le anticipazioni di Una Vita dal 28 agosto al 3 settembre 2021 ci preannunciano che la dark lady non perderà occasione per mettere in mostra il suo carattere perfido e, dopo aver litigato con le vicine che si recheranno a trovarla in ospedale definendole senza esitazioni delle pettegole, si alleerà con Velasco. Il suo obiettivo sarà solo uno: distruggere Felipe. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 28 agosto al 3 settembre 2021

I piani di Genoveva verranno facilitati dalla confessione di Laura, che in lacrime le svelerà che l’avvocato ha abusato di lei. Felipe negherà tutto ma la Salmeron non vorrà sentire ragioni e non esiterà a cacciarlo di casa.

Josè e Julio spiegheranno a Bellita e Alodia che Mister Golden ha deciso di portare negli States solo Julio. Servante intanto si comporterà in modo insolito con Fabiana, e arriverà a chiederle di sposarlo. In realtà la sua proposta di matrimonio sarà solo dettata dall’esigenza di poter partecipare al concorso delle pensioni, riservato lo ricordiamo solo alle coppie regolarmente sposate. I due troveranno un accordo e Fabiana accetterà di fingersi sua moglie.

Se la proposta di matrimonio di Servante a Fabiana sarà dettata dall’esigenza legata al concorso, quella che Casilda riceverà dal principe berbero Izem sarà invece reale. L’uomo arriverà ad Acacias e si recherà a casa di Liberto e Rosina per chiedere la mano della donna. Dopo un primo rifiuto l’uomo non sembrerà volersi dare per vinto e tornerà ad Acacias rilanciando l’offerta di cammelli per Casilda.

Anticipazioni italiane Una Vita: Felicia è preoccupata

Le tensioni tra Camino e Ildefonso non sfuggiranno all’occhio attento di Felicia, che non tarderà a capire che tra i due le cose non vanno bene. A far preoccupare la donna sarà la strana vicinanza di Anabel e sua figlia: Felicia temerà che Camino possa essersi invaghita della ragazza. Anche Ildefonso non tarderà a mostrarsi geloso dell’amicizia tra Camino e Anabel, anche se quest’ultima in realtà cercherà solo di aiutare la coppia a risolvere i loro problemi consigliando alla figlia di Felicia alcuni sistemi per rendere più frizzante la vita coniugale.

Felicia dovrà fare i conti anche con la strana reazione di Marcos davanti a una lettera che lei riceverà da una vecchia amica di Santander: l’uomo non riuscirà a nascondere infatti il suo disagio. Poco dopo lui le confesserà di non averla incontrata per caso e di non aver mai smesso di pensare a lei dopo la fine del loro rapporto.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Fabiana e Servante rischiano di essere scoperti

Il piano che prevedeva un finto matrimonio tra Fabiana e Servante rischierà di crollare a causa di un invito al cinema. Per rendere più credibile la loro unione infatti Servante proporrà alla ragazza di andare insieme al cinema. Il comportamento da bifolco dell’uomo però finirà per irritarla.

Riusciranno ad ingannare gli organizzatori del concorso delle locande o il loro piano fallirà miseramente? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.