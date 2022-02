Le anticipazioni di Una Vita dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 ci preannunciano che le condizioni di Lolita destano molta preoccupazione in casa Palacios. Dopo un periodo in cui la donna non mostrava alcun segno di miglioramento però le cose sembrano finalmente prendere la direzione sperata. Cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 26 febbraio al 4 marzo 2022

Lolita si sveglia e il dottor Ramon y Cajal comunica alla famiglia che il trattamento ha fatto effetto. Antonito è al settimo cielo per l’improvviso miglioramento della moglie. Lolita gli chiede di andare a dormire sul divano per il momento. Il dolore provato per il tradimento del marito non sembra accennare a diminuire, fino a quando la donna sembra trovare una soluzione per cercare di far funzionare il suo matrimonio. Chiede ad Antonito di firmare un contratto e gli dice che, solo se lo rispetterà, tra loro le cose potranno tornare come prima.

Una brutta sorpresa attende Jacinto, che scopre da padre Hilario che quella che lui credeva una reliquia di una santa è in realtà l’osso di un animale. Il parroco gli fa anche presente che certi maneggi possono portare a una scomunica per eresia. A questa notizia Jacinto si fa prendere dal panico.

Genoveva si mette in contatto con l’investigatore privato che aveva assunto per sorvegliare Felipe e gli dice di lasciare in vita l’avvocato e il figlio Tano, almeno per il momento. L’incontro tra Bellita e l’uomo che deve scrivere la sua autobiografia non va come sperato: quando lui inizia a farle domande sulla sua vita privata lei lo caccia di casa.

Il rapporto tra Natalia e Genoveva insospettisce molto Aurelio, che ormai sa bene che la Salmeron non fa niente senza un tornaconto personale.

Anticipazioni italiane Una Vita: Miguel e Anabel si lasciano

Miguel cerca in ogni modo di far pace con Anabel, le compra dei fiori e si reca da lei per poterle parlare. Ma quando arriva a casa sua la vede mano nella mano con Aurelio. Il Quesada giura ad Anabel di non avere niente a che fare con la morte del suo ex fidanzato.

Miguel non può fare a meno di ascoltare la conversazione tra i due, e subito dopo subissa di domande la giovane, che da solo risposte evasive. Ne nasce un’accesa discussione, al termine della quale Anabel decide di troncare la sua relazione con Miguel. Il ragazzo, distrutto, può solo andare a presentare le sue dimissioni a Marcos.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: matrimonio a sorpresa per Armando

Tutti il quartiere di Acacias, Susana in primis, rimane senza parole davanti alla fotografia appena pubblicata su un giornale, che ritrae Armando appena sposato con un’altra donna. Susana sembra non riuscire a credere alle nozze del suo Armando.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.