Le anticipazioni di Una Vita dal 25 settembre al 1 ottobre 2021 ci preannunciano che tra Camino e Ildefonso le cose si mettono sempre peggio. Pur sentendosi a disagio essendo costretta a fingere, la figlia di Felicia ripensa alle parole di Maite e si sforza di far credere a tutti che il suo matrimonio è felice. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 25 settembre al 1 ottobre 2021

Difficile ingannare una madre, e Felicia non ci mette molto tempo ad accorgersi che tra Camino e Ildefonso le cose non vanno affatto bene. La ragazza fa finta di niente, e si offre addirittura di sostituire la madre al ristorante per permetterle di accettare l’invito a cena di Marcos. In occasione della cena romantica Marcos chiede ufficialmente a Felicia di iniziare una relazione. La donna accetta ma gli fa promettere di mantenerla segreta per il momento.

Quando Ildefonso cerca il contatto fisico con Camino lei lo rifiuta, e si confida con Anabel a cui racconta il segreto di Ildefonso. Lui però trova le lettere scritte dalla moglie e non sembra avere dubbi sul fatto che siano per Maite. Ildefonso esorta Camino a togliersi anche lei la maschera, rivelandole che sa tutto di lei e dell’artista e che l’ha scelta in moglie proprio per il suo orientamento. Camino davanti a quell’affermazione rimane disgustata.

Anticipazioni italiane Una Vita: Bellita impegnata nella ristrutturazione

La ristrutturazione in casa Dominguez prosegue, tra la polvere e la confusione. Nonostante l’inevitabile disagio Josè Miguel è il primo a esortare la moglie Bellita a prolungare i lavori in casa, con la speranza che non le torni il desiderio di partire per l’Argentina.

Marcelina si era già accorta che qualcosa non andava e colui che si spacciava per il giurato del concorso non era chi diceva di essere. In effetti si tratta di un ladro che non esita a rubare i soldi dalla cassa e alcuni oggetti di valore alla pensione.

Felipe non riesce ad accettare il fatto che Genoveva possa davvero uscire impunita dall’accusa di omicidio di Marcia. Dopo aver affrontato Velasco e averlo accusato di aver manipolato il processo, l’Alvarez-Hermoso parla con Liberto e Ramon e dice loro che vuole ricorrere in appello per dimostrare la colpevolezza della moglie.

Anche Mendez è convinto, come Felipe, che Velasco stia ricattando Laura dopo verla difesa dieci anni prima quando la donna è stata accusata dell’omicidio del padre. Entrambi sono convinti che la sua deposizione al processo contro Genoveva sia stata preparata ad hoc dall’avvocato senza troppi scrupoli, e cercano di convincere la governante a collaborare con la polizia. Ma Laura sembra avere troppa paura della dark lady di Acacias.

Mendez e Felipe finiranno per aver la meglio, o la Salmeron riuscirà a farla franca ancora una volta? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

