Le anticipazioni di Una Vita dal 25 giugno al 1 luglio 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 25 giugno al 1 luglio 2022

José inizia ad avere qualche sospetto su un possibile tradimento di Ignacio ai danni di Alodia, mentre Rosina e Hortensia non vogliono saperne di vendere la tenuta di famiglia. Marcelo chiede a Luzdivina di posare per un ritratto. La giovane gli confessa però di aver rovistato nel suo alloggio e di aver trovato il dipinto di una donna identica a lei. L’intraprendenza di Luzdivina fa andare il maggiordomo su tutte le furie.

Aurelio cerca di confortare Valeria, dicendole che presto riceverà una lettera da Rodrigo, ma lei non gli crede e si mostra sempre più insofferente davanti alle sue avances. Aurelio riceve la telefonata di un cappellano carcerario, il quale sostiene di avere delle informazioni sugli ultimi giorni di vita di Natalia.

Marina convince Lolita a togliersi gli abiti da lutto. Poco dopo Quesada ordina a Luis Mañas di acquistare tutti i negozi del quartiere. L’uomo si presenta così alla pensione, al ristorante e alla bottega di Lolita, facendo a tutti una ricca offerta per rilevare le rispettive attività.

Mentre la vedova di Antonito prova a togliersi gli abiti da lutto, il padre del giovane rimasto ucciso nell’attentato anarchico riceve una proposta del direttore del giornale, che gli offre di collaborare come editorialista. Ramon è attratto dall’idea e vorrebbe accettare il nuovo incarico.

Tra Guillermo e Azucena sembra che stia nascendo una certa complicità, ma Pascual ammonisce il figlio, invitandolo a non lasciarsi distrarre dalle ragazze ma concentrarsi piuttosto sugli studi. Rosina e Hortensia conoscono Pascual e la loro opinione è unanime: si tratta di un uomo decisamente attraente ma estremamente sgarbato.

Anticipazioni italiane Una Vita: Adoracion non è un’infermiera!

Adoracion sembra destinata a commettere errori in continuazione, tanto che Ignacio inizia a sospettare della sua qualifica. Proprio davanti all’ennesima prova di incompetenza della donna il giovane pretende di controllare le sue credenziali. Ignacio scopre così che il diploma di infermiera non è debitamente timbrato, un particolare che lo insospettisce e lo spinge a esigere una verifica delle sue referenze.

Una Vita, anticipazioni settimanali: Genoveva minacciata da Aurelio

La dark lady minaccia David, per poi proporgli un accordo. Lui però rifiuta e a quel punto la Salmeron prova a entrare in società nelle attività immobiliari di Aurelio. Anche in questo caso però trova un rifiuto ad attenderla. Neppure le sue tattiche seduttive hanno la meglio sulla determinazione di Aurelio, e quando la Salmeron incalza Aurelio per riuscire a scoprire chi è Rodrigo Lluch al rifiuto di Aurelio si aggiunge una minaccia. Se lei non la smetterà di ficcare il naso nei suoi affari lui la toglierà di mezzo.

Difficile indovinare quale sia l’effetto che questa minaccia produrrà nella Salmeron. Certamente Genoveva non è una donna che si lascia intimidire facilmente e chi ha osato minacciarla difficilmente è rimasto impunito.

Per sapere quali conseguenze avranno le “promesse” di Aurelio, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.