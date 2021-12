Le anticipazioni di Una Vita dal 25 al 31 dicembre 2021 ci preannunciano che Marcos detterà le sue condizioni: Bacigalupe riprenderà i rapporti d’affari con don Salustiano a patto che Aurelio stia alla larga da Anabel. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 25 al 31 dicembre 2021

Dopo che Aurelio avrà promesso di stare lontano da Anabel la ragazza, approfittando dell’assenza dei genitori, chiederà a Miguel di raggiungerla a casa. In quell’occasione il giovane le chiederà di sposarlo ma lei prenderà tempo. Più tardi ci sarà un confronto tra Miguel e Aurelio, che si concluderà con una amichevole stretta di mano tra i due. I nonni del giovane avvocato però non mancheranno di consigliare al nipote di tenersi alla larga dai nuovi messicani arrivati ad Acacias 38.

Anche un altro personaggio apparirà piuttosto inquieto nelle prossime puntate di Una Vita. Si tratterà di Antonito, che farà preoccupare Ramon e Carmen, i quali arriveranno a ipotizzare che il giovane Palacios abbia preso una sbandata per Natalia. Sarà proprio il ragazzo che, parlando con il padre, fornirà una spiegazione diversa per la sua inquietudine. La tensione di Antonito scaturirà infatti dalla nuova proposta di presiedere ad una importante commissione parlamentare.

Non vi saranno problemi di cuore e la notizia potrà fare tirare un sospiro di sollievo a Ramon, Carmen e soprattutto a Lolita, che ultimamente si troverà a fare i conti anche con uno strano malessere. Le sue condizioni di salute peggioreranno rapidamente e la giovane si vedrà costretta a chiamare un medico. Intanto Antonito esordirà come presidente di commissione, mentre un misterioso individuo con un cappello a cilindro lo spierà restando nell’ombra.

Anticipazioni italiane Una Vita: Susana boicotta Jacinto

Susana rientrerà ad Acacias 38 in tempo per boicottare l’audizione di Jacinto con l’impresario Portela organizzata da Servante. Questo spingerà Jacinto a decidere di rinunciare alla carriera artistica, ma l’amico lo informerà che invece Portela, impressionato dall’intensità della sua esibizione, avrà deciso di portarlo in Portogallo per sfondare come cantante di fado.

Invano però Servante cercherà di convincere Jacinto a partire.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Felipe e Genoveva, una nuova luna di miele

Dopo le accalorate dichiarazioni di Felipe, Genoveva tornerà a fidarsi di lui. L’avvocato la sorprenderà proponendole addirittura una seconda luna di miele. La dark lady accetterà con gioia, proponendo però di cambiare la destinazione: anziché tornare in montagna (dove teme che lui possa trovare qualcosa che gli faccia riaffiorare alla memoria il passato) Genoveva proporrà di dirigersi verso Salamanca. Ma durante il viaggio Felipe e Genoveva verranno sequestrati. Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.