Le anticipazioni di Una Vita dal 23 al 29 luglio 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 23 al 29 luglio 2022

Il trasferimento di Dori a casa di Felipe suscita i pettegolezzi delle domestiche e diviene l’argomento principale di conversazione alla soffitta.

Lolita e Fidel organizzano un pranzo in bottega e tra i due l’intesa appare subito evidente. Poco dopo Fabiana cerca di convincere Ramon a partecipare a una merenda con Lolita, Moncho e Servante, ma dopo aver confermato che si sarebbe unito a loro, il Palacios non si presenta. Questo provoca la delusione di Moncho e Lolita non può fare a meno di rimproverare il suocero per le sue mancanze con il nipote.

Valeria si sveglia accanto a David e si sente in colpa ma felice. La gioia della donna però dura poco, e ben presto si convince di essere stata vittima delle manipolazioni di David fin dall’inizio della loro sceneggiata, e lo caccia di casa.

News spagnole Una Vita, Rosina e Hortensia nei guai

Dopo aver visto sfumare la possibilità di un’entrata sicura con l’affitto della tenuta, Hortensia e Rosina si trovano a fronteggiare una nuova emergenza economica. Dopo che gli inquilini se ne sono andati, per le sorelle Rubio arriva un’altra pessima notizia: l’amministratore della tenuta sparisce con i loro soldi, lasciandole in un mare di difficoltà.

Liberto, che da tempo cerca di aiutarle a rimanere a galla, prova a risolvere la nuova difficoltà economica delle sorelle Rubio facendosi prestare il denaro da Pascual. Più tardi comunica a Rosina e Hortensia che i loro debiti sono finalmente saldati, omettendo il fatto che tutto questo è stato possibile grazie al prestito di Pascual.

Anticipazione Una Vita: Aurelio ha un piano per liberarsi di Genoveva

La Salmeron rappresenta ormai solo un peso nei piani del Quesada, che decide così di liberarsi di lei. Dopo aver incaricato Marcelo di avvelenarla, si allontana così da Acacias per non destare sospetti, con la scusa di impegni di lavoro. Marcelo giura fedeltà a Genoveva, che tra le lettere rubate trova un indizio che potrebbe condurla al nascondiglio di Rodrigo.

Dopo aver chiesto a Valeria informazioni su di lui, Genoveva assume l’investigatore Cuevas e gli affida una missione all’estero. Ma non è solo la Salmeron a finire nel mirino di Aurelio: anche David si trova a fare i conti con un sicario assunto dal Quesada che lo aggredisce. Solo l’intervento tempestivo di Jacinto permette al giovane di salvarsi.

Una Vita, anticipazioni settimanali

Felipe assiste, non visto, a una telefonata di Dori. Quando l’Alvarez-Hermoso chiede all’infermiera spiegazioni, lei si giustifica dicendogli che stava parlando con Marina. Ma poco dopo lui la vede confabulare con Genoveva e la sua curiosità cresce. Nonostante tutto Dori riesce a convincerlo, e quando tutto sembra chiarito l’avvocato le chiede di raccontargli qualcosa di più sulla sua vita passata.

Azucena sembra non riuscire a trattenere la sua rabbia con Guillermo e accetta di conoscere un nuovo pretendente. Angel Lopez Saldana mostra un particolare interesse per la ragazza, e Casilda mette in guardia Guillermo.

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.