Dopo la pausa estiva tornano le anticipazioni di Una Vita. Nella soap spagola ambientata ad Acacias 38 non mancano i colpi di scena e le news dal 22 al 26 agosto 2022 ci preannunciano che ci saranno momenti di tensione. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 22 al 26 agosto 2022

Valeria e David si preparano a fuggire insieme negli States, ma quando l’uomo incontra Aurelio insieme al suo sicario, sembra cedere e tornare sui suoi passi, dicendosi pronto a offrire ancora i suoi servigi al Quesada.

La mancanza di rispetto che Hortensia mostra verso Pascual finisce per essere motivo di litigio tra la donna e Liberto. Anche tra il Sacristan e Hortensia scoppia un litigio.

Angel invita Azucena ad assistere all’opera direttamente dal palco privato di proprietà della sua famiglia al Teatro Real. Questo fa ben sperare le sorelle Rubio. Mentre la giovane sale sulla macchina di Angel viene vista da Guillermo, che deluso finisce per accettare l’invito di Claudia.

Una strana telefonata fatta da Dori insospettisce Fabiana: chi è il misterioso interlocutore estero che l’infermiera ha chiamato dalla pensione?

Anticipazione Una Vita: i piani di Ramon

Nelle prossime puntate di Una Vita Ramon chiede aiuto a José per vendere dei terreni, e lo prega di mantenere il segreto. Josè promette all’altro di non farne parola con nessuno.

Ramon sta tramando qualcosa con Fidel, ma di che si tratta?

Una Vita, anticipazioni settimanali

Aurelio mostra a Marcelo i nuovi laboratori e incarica Luis affinché convinca i commercianti a vendere i loro locali. Una mattina ad Acacias compaiono scritte offensive sui muri e tutto il quartiere si stringe intorno a Fabiana, Lolita e Inma.

La Salmeron riceve un telegramma nel quale è scritto che Rodrigo è stato localizzato a Marburgo.

Marcelo corre a informare Aurelio del fatto che Genoveva ha scoperto dove si trova Rodrigo, ma il Quesada sa già tutto. La dark lady ha da Ignacio la conferma della sua gravidanza e inizia a chiedere a chi potersi rivolgere per abortire.

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.