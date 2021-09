Le anticipazioni di Una Vita dal 2 al 8 ottobre 2021 ci preannunciano che Anabel si pentirà troppo tardi di aver rivelato il segreto di Ildefonso. Il danno ormai è fatto e le condizioni di salute del giovane sono ormai diventate di dominio pubblico. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 2 al 8 ottobre 2021

Camino avrà modo di pentirsi amaramente per essersi fidata di Anabel e, consideratala un’amica, averle parlato del disturbo che affligge Ildefonso. La ragazza non esiata infatti a rivelare le indiscrezioni sapute davanti agli invitati a casa dei Bacigalupe. Quando tutti se ne saranno andati Marcos sgriderà la figlia e la obbligherà a recarsi da Felicia per scusarsi, ma ormai il danno sarà fatto. Ildefonso litigherà duramente con la moglie, accusandola di aver condiviso con la giovane quanto le aveva rivelato, prima di chiudersi in casa per la vergogna.

Ne seguirà un violento litigio tra Camino e la madre, al termine del quale la ragazza caccerà Felicia che più tardi verrà colta da malore. Il malessere di Felicia preoccuperà molto Marcos, che si offrirà di ospitarla a casa sua per permetterle di recuperare le forze.

Anabel chiederà scusa anche a Camino, ma la giovane non sarà affatto disposta a fare pace né con lei, né tantomeno con sua madre.

La situazione apparirà tesa anche in casa Palacios, dove Ramon e Antonito saranno sempre più divisi dalle loro diverse idee politiche: invano le rispettive consorti cercheranno di ristabilire la pace in famiglia.

Servante e Fabiana verranno a sapere di non essere risultati i vincitori del concorso, ma potranno consolarsi con il premio come famiglia più simpatica.

Josè sembrerà aver trovato un nuovo modo per riempire il troppo tempo libero della moglie. Insisterà infatti con lei affinché si dedichi all’incisione di un nuovo disco. Quando Bellita replicherà dicendogli di avere un repertorio ormai vecchio lui la inviterà a scrivere nuovi testi. L’artista avrà poi una brillante idea per rendere più moderne le sue canzoni.

Anticipazioni italiane Una Vita: nuovi pericoli per Genoveva?

La situazione di Genoveva apparirà alquanto precaria. Ancora sotto inchiesta per l’omicidio di Marcia la dark lady potrà contare sulla deposizione di Laura per sperare di essere scagionata del tutto. Mendez però insiste con la domestica per cercare di convincerla a ritrattare.

Quando il commissario verrà temporaneamente trasferito anche Felipe cercherà di parlare con lei, ma Laura apparirà terrorizzata rifiutando ancora una volta di collaborare. Il tentativo di dialogo con la domestica verrà osservato in segreto da Genoveva, che ricorderà più tardi alla ragazza cosa rischierebbe se dovesse ritrattare.

Quando Velasco avvicinerà Laura per darle un nuovo incarico, lei rifiuterà, minacciando l’avvocato di rivelare tutto alla Salmeron. Si tratterà forse di un accordo segreto stretto tra Laura e l’avvocato di cui Genoveva deve essere tenuta all’oscuro?

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Felipe in partenza per Cuba?

Nonostante quanto dichiarato da Laura Felipe sembrerà ancora convinto che dietro l’omicidio di Marcia vi sia lo zampino della moglie. Per questo inizierà a pensare ad un viaggio a Cuba, per poter rintracciare Santiago e scoprire finalmente la verità. L’avvocato si confiderà con l’amico Ramon e con Liberto, rivelando loro le sue intenzioni.

L’Alvarez-Hermoso sarà davvero in procinto di lasciare Acacias 38 per raggiungere Santiago? Lo troverà? E riuscirà a farsi dire da lui come si sono davvero svolti i fatti? Le domande sono ancora molte, cari amici, e per trovare le risposte dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.