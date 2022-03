Le anticipazioni di Una Vita dal 19 al 25 marzo 2022 ci preannunciano che una rivelazione sconvolgente e dolorosa sta per interessare Anabel. La ragazza scopre infatti che il padre Marcos non è affatto estraneo ai fatti che hanno portato alla morte di Carlos

Armijo. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 19 al 25 marzo 2022

Marcos e Soledad vengono scoperti dalla figlia dell’uomo in un momento di intimità. Anabel fa finta di niente con Marcos, ma la delusione sembra trasformarla. Nel frattempo Aurelio non perde certo l’occasione per confortarla e finisce per avvicinarsi sempre di più alla giovane. Il Quesada può contare anche sulla complicità della sorella: Natalia, d’accordo con lui, appare intenzionata a rivelare all’amica alcune imbarazzanti e scomode verità su Marcos. A interrompere il dialogo tra Natalia e Anabel è l’arrivo di Miguel, che vuole parlare con la figlia del Bacigalupe.

Soledad inizia a sospettare che Anabel abbia scoperto la sua relazione con Marcos e ne parla con l’uomo. La giovane però ormai nutre forti sospetti sul passato del padre e sugli scheletri che lui tiene chiusi nel suo armadio. Per questo decide di parlare con Aurelio. Purtroppo i suoi sospetti trovano conferma nelle parole del Quesada: Marco e don Salustiano sono i responsabili della morte di Carlos Armijo.

Tornata a casa Anabel chiede spiegazioni a Marcos. Padre e figlia hanno una discussione accesa, al termine della quale la ragazza fa le valigie, intenzionata ad andarsene di casa. Il Bacigalupe però le dà uno schiaffo e come punizione le impedisce di uscire di casa. Anabel non si rassegna: disobbedisce agli ordini del padre ed esce di casa. Soledad inizia a temere di andarci di mezzo.

Marcos intanto cerca di scoprire la verità sulla morte di Felicia, aiutato da Soledad. La domestica gli svela che, nei giorni in cui lui era in Messico, la moglie aveva ricevuto diverse visita da Natalia Quesada.

Anticipazioni italiane Una Vita: l’indecisione di Bellita

Bellita Del Campo deve decidere quali brani inserire nella sua raccolta e chiede consiglio a Fabiana. Nel frattempo l’artista si trova anche a dover aiutare Ignacio, che le confessa di avere problemi economici e di non riuscire a pagarsi l’università.

Svelato anche il mistero del biglietto e del cappello di Armando, ricevuti da Susana: Rosin svela a Liberto di essere stata lei a spedirli.

Il quartiere festeggia il ritorno di Felipe, che viene accolto con gioia da tutti i vicini. Se il ritorno dell’avvocato porta gioia ad Acacias, l’assenza prolungata di Roberto Olmedo inizia a far preoccupare Miguel. Dove è finito il nonno del ragazzo?

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Indalecia cerca di sedurre Jacinto

Indalecia sembra determinata a ottenere le attenzioni di Jacinto. Approfittando dell’assenza della cugina, la giovane rivela al Retuerto che la moglie aveva avuto una relazione con Remigio, il sacrestano del paese. Il portinaio a queste parole rimane sconvolto. Indalecia non si da per vinta e prova a sedurre Jacinto in ogni modo, ma lui le ribadisce che ama Marcelina e intende rimanerle fedele.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.