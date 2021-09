Le anticipazioni di Una Vita dal 18 al 24 settembre 2021 ci preannunciano che arriveremo al tanto atteso giorno del processo contro Genoveva, accusata dell’omicidio di Marcia. Come previsto la deposizione di Laura ha un peso determinante. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 18 al 24 settembre 2021

I timori di Felipe sembrano essere stati fondati e la deposizione di Laura lascia tutti senza fiato: la domestica dichiara di non aver mai visto Genoveva ricevere l’arma del delitto da Santiago. Prosegue poi dichiarando che ha assistito più volte ai maltrattamenti di Felipe nei confronti della moglie e che lo stesso avvocato non ha esitato a sedurla contro la sua volontà.

Dopo che Laura ha ritrattato la sua prima deposizione, la dark lady rende la scena appena dipinta dalla domestica ancora più credibile, interpretando la parte della moglie vittima del marito, dissoluto e libertino. A quel punto all’Alvarez-Hermoso non resta altro da fare che decidere di testimoniare, sebbene Genoveva cerchi di opporsi in ogni modo. Con la sua testimonianza Felipe fa nascere nel giudice qualche dubbio riguardo all’innocenza della donna.

Arriva il momento in cui Bellita saluta Josè per recarsi a prendere il treno che la poretrà dalla figlia Cinta in dolce attesa. Dopo essersi salutati però il marito si pente di averla fatta partire da sola e si precipita lungo la strada che porta alla stazione, sperando di raggiungerla prima che arrivi il treno. Quello che Josè non sa però è che Bellita ci ha ripensato. Più tardi i due si riuniscono e si riconciliano. Bellita è di nuovo a casa e con molto tempo libero a disposizione: perché non cercare di impiegarlo facendo dei lavori di ristrutturazione?

Anticipazioni italiane Una Vita: Soledad, una domestica dal carattere pessimo

Soledad viene assunta come domestica da Marcos, ma fin dai primi giorni si rivela una donna molto rigida e con un carattere impossibile. Anche in soffitta viene notato il comportamento fin troppo schietto della nuova governante e sono in molte a storcere il naso.

In casa Palacios ultimamente si parla molto di politica, con padre e figlio impegnati come portavoce dei rispettivi partiti: Ramon e Antonito presentano i loro programmi ai soci onorari del circolo.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: il segreto di Ildefonso

Ildefonso parlando con Camino fa qualche accenno ai suoi ricordi della guerra. Lei vuol saperne di più e a quel punto il giovane le svela il suo segreto: ha subito una mutilazione durante i conflitti che lo ha reso sterile. La figlia di Felicia gli mostra il suo sostegno, anche se la confessione del marito l’ha sconvolta.

Riusciranno Ildefonso e Camino a superare la sterilità dell’uomo o questa finirà per portarli ad un ulteriore allontanamento? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5