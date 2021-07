Le anticipazioni di Una Vita dal 17 al 23 luglio 2021 ci preannunciano che non mancheranno i momenti di tensione ad Acacias. Camino riesce a recarsi a far visita a Maite in carcere ma l’artista parigina le nasconde il suo vero stato d’animo.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 17 al 23 luglio 2021

Vittima delle continue angherie delle compagne di cella e preoccupata dal ricatto che le ha fatto Felicia, Maite è tutt’altro che serena. Fortunatamente però in suo aiuto arriva Ildefonso che con una grossa somma di denaro riesce a convincere la lavandaia a cambiare la sua testimonianza. Il giudice, alla luce della nuova deposizione, acconsente a rimettere Maite in libertà.

Se il denaro ha permesso a Ildefonso di convincere la lavandaia, non ottiene lo stesso effetto quando è Genoveva a offrirlo a Marcia. L’intento della dark lady è quello di convincere l’ex domestica brasiliana a lasciare Acacias, ma quando Marcia rifiuta Genoveva si vede costretta ad agire con la forza. La Salmeron accoltella Marcia senza pietà, lasciando il suo corpo privo di vita su una panchina del parco dove viene ritrovata da Cesareo.

L’uomo riconosce l’impugnatura del coltello di Santiago e riferisce questo particolare al commissario Mendez. Armando intanto informa Felicia delle novità riguardanti la scarcerazione di Maite, svelandole che è solo grazie al gesto di Ildefonso che la pittrice francese torna ad essere libera. Felicia si augura che comunque lei decida di rimanere lontana da sua figlia.

In casa Dominguez i rapporti si fanno sempre più tesi, e Bellita sfogandosi con Carmen e Rosina insulta Josè. Cinta spera davvero che torni la pace e l’armonia nella sua famiglia ma tutto questo sembra così lontano.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Genoveva e Felipe, tensioni e risentimenti

Neppure per Genoveva e Felipe le cose sembrano andare meglio. Se da un lato l’avvocato accusa la moglie di aver portato Santiago ad Acacias, dall’altro la Salmeron gli rinfaccia di essere il responsabile morale della morte di Marcia. Sicuramente dopo la morte della ragazza i rapporti tra la dark lady e l’Alvarez-Hermoso si sono fatti ancora più tesi, e Felipe non può fare a meno di sospettare che la moglie possa essere in parte responsabile di quanto accaduto.

I sospetti di Felipe troveranno conferma e Genoveva verrà smascherata a seguito delle indagini condotte dal commissario Mendez? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.