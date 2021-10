Le anticipazioni di Una Vita dal 16 al 22 ottobre 2021 ci preannunciano che vivremo momenti di tensione per la sorte di Felipe, quando arriverà nel quartiere la notizia del suo ricovero in ospedale. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 16 al 22 ottobre 2021

Mentre tutti si preoccuperanno per le condizioni di salute dell’Alvarez-Hermoso, Velasco sembrerà non avere dubbi sul fatto di essere stato tradito da Laura. La domestica, a cui aveva affidato il compito di uccidere Felipe, non ha portato a termine il suo compito. Più tardi lei proverà a giustificarsi con l’uomo per il suo fallimento.

La tensione raggiungerà il culmine quando Cesareo dirà a Camino di aver notato Ildefonso da solo nel parco, in evidente stato confusionale, mentre si dirigeva verso il fiume. La ragazza chiederà allora ad Anabel di accompagnarla a cercarlo, ma non riuscirà a trovare traccia del marito.

Servante apparirà sempre più determinato nell’idea di voler fondare un partito, finché non scoprirà che gli occorreranno molte firme per poter realizzare il suo sogno. In casa Palacios si tornerà a respirare un’aria decisamente più distesa, dopo che Ramon avrà deciso di ritirarsi dalla politica. Antonito però, sebbene non sia più in competizione con il padre, sembrerà in grande difficoltà quando dovrà scrivere un buon discorso per i suoi elettori. Ramon lo spronerà a non arrendersi.

Il ristorante di Felicia desterà l’interesse di una coppia, Sabina e Roberto, che decisi ad acquistare Il Nuovo Secolo incaricheranno il nipote Miguel di portare avanti la trattativa. La madre di Camino avrà altro a cui pensare, dopo che Marcos le avrà chiesto di sposarlo.

Anticipazioni italiane Una Vita: delusione per Bellita

Il nuovo disco di Bellita non sembrerà riscuotere molto successo, e dopo aver visto la reazione dei critici l’artista inizierà a temere che sarà un fallimento. La donna si renderà conto di avere anche qualche problema con la voce.

Contrariamente a tutte le aspettative però l’uscita del disco si rivelerà un successo.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Antonito ritrova l’entusiasmo

Circondato dall’affetto della sua famiglia Antonito non tarderà a ritrovare tutto l’entusiasmo per la politica. Superato lo scoglio del discorso da preparare la su candidatura proseguirà nel migliore dei modi. Come andranno le votazioni? Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.