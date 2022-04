Le anticipazioni di Una Vita dal 16 al 22 aprile 2022 ci preannunciano che avremo ancora una volta modo di vedere l’altra faccia di Genoveva. La dark lady infatti, dopo aver avuto uno scontro abbastanza duro con Felipe in mezzo alla strada, cercherà di accattivarsi le signore del quartiere. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 16 al 22 aprile 2022

Inevitabilmente l’incontro tra la dark lady e l’Alvarex-Hermoso si trasformerà in uno “scontro” a cui avranno modo di assistere molte signore di Acacias. Per poter dare la sua personale versione dei fatti e difendersi dalle accuse del consorte Genoveva non indugerà a convocarle tutte a casa sua.

Felipe sarà invece impegnato a estorcere a Mendez qualche informazione sull’aggressione ai danni di Natalia. Subito dopo si recherà a casa della Quesada, trovandola in compagnia del fratello Aurelio. Proprio quest’ultimo inizierà a sospettare che tra i due ci sia del tenero. Aurelio noterà che la sorella ha un debole per l’avvocato, e correrà a riferirlo a Genoveva.

Il Quesada discuterà con Anabel, che non si mostrerà affatto propensa a credere che suo padre possa essere stato coinvolto nell’aggressione subita da Natalia. La figlia di Marcos sembrerà avere bisogno di protezione, così come sarà necessario che qualcuno sorvegli il Bacigalupe da vicino. Per questo Miguel ignorerà i consigli del nonno decidendo invece di accettare la proposta di Marcos.

Una bella cenetta romantica per Sabina e Roberto sarà organizzata da Miguel e Daniela. Il ristoratore però apparirà turbato dai suoi pensieri e, dietro le insistenze di Sabina, ammetterà di essere convinto che dietro all’aggressione subita da Natalia vi sia in realtà Marcos.

Quest’ultimo avrà un confronto anche con Anabel, che lo incalzerà rivelandogli tutto ciò che sa sul suo conto. Il Bacigalupe si mostrerà irritabile e nervoso, e mentre nel quartiere di Acacias inizieranno a circolare voci sul suo passato oscuro messe in circolazione dalla Salmeron, l’uomo diverrà sempre più violento.

Proseguiranno le tensioni in casa Palacios. Ramon discuterà con Antonito mostrandosi poco propenso alle posizioni estremiste assunte dal figlio. Anche Lolita cercherà di convincere il marito ad abbandonare quell’atteggiamento radicale, ma qualcosa di imprevedibile la porterà a ricredersi.

Anticipazioni italiane Una Vita: problemi per Bellita

L’arrivo di Bellita interromperà l’incontro idilliaco tra Alodia e Ignacio. La cantante arriverà proprio nel momento in cui la ragazza sembrerà sul punto di cedere alle avances del nipote. Il cambiamento di Ignacio non convincerà Josè, che incaricherà Mendez di seguirlo. Ma i sospetti dell’uomo sembreranno infondati e Mendez non potrà fare altro che informarlo sul comportamento irreprensibile di Ignacio.

Alodia scoprirà il fascino del ricamo e, con Casilda che le farà da insegnante, proverà a ricamare delle iniziali su un fazzoletto.

Una brutta sorpresa attenderà Bellita Del Campo: il marito Josè infatti informerà l’artista che i vecchi musicisti che avrebbero dovuto incidere con lei il disco sono passati a miglior vita. Per rimediare Josè troverà due giovani chitarristi, che però dimostreranno presto di non conoscere neppure una canzone della Del Campo. Bellita sarà sempre più disperata, mentre i tentativi di Josè finiranno per farla sentire anche più vecchia.

Una Vita, anticipazioni settimanali: chi è veramente Daniela?

Il bel gesto compiuto da Daniela, che insieme a Miguel organizza una cenetta per Sabina e Roberto, non dovrà trarre in inganno. In realtà la donna starà portando avanti delle indagini sui viaggi degli Olmedo in giro per l’Europa e, durante un incontro tra lei e Roger, apparirà fin troppo evidente che Daniela lavora sotto copertura con il solo scopo di assicurare Roberto e Sabina alla giustizia.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.