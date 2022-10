Le anticipazioni di Una Vita dal 15 al 21 ottobre 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni italiane: trama puntate dal 15 al 21 ottobre 2022

La decisione di Dori di chiudere la loro relazione lascia sgomento Felipe. Poco dopo l’avvocato scopre che era lui l’oggetto degli studi portati avanti dall’infermiera e reagisce con rabbia a questa rivelazione.

Ad Azucena viene concessa una seconda possibilità, ma durante la nuova prova al Teatro Real la giovane cade rovinosamente a terra.

Hortensia è sempre intenzionata a mantenere segreta la relazione con Pascual, ma lui sembra non condividere le motivazioni della ragazza. D’altronde anche per lei diventa sempre più difficile nascondere la forte attrazione che prova. Comunque sia, i due continuano a vedersi di nascosto e per poco non vengono scoperti da Jacinto.

Dopo aver saputo da Ignacio che Genoveva ha perso il bambino, Luzdivina mostra a Marcelo l’album di fotografie che la Salmeron teneva sotto chiave. I due si soffermano sul ritratto di una bambina.

Una Vita, anticipazioni settimanali: Aurelio muore

Rodrigo libera il gas tossico nel laboratorio e abbandona Aurelio alla propria sorte. Per il Quesada è la fine!

Dopo la morte di Aurelio Genoveva cerca di convincere Marcelo a rimanere al suo servizio, ma l’uomo non accetta. Neppure l’intervento di Luzdivina sembra riuscire a fargli cambiare idea. Quando i vicini si recano a farle le condoglianze si accorgono che la Salmeron è tutt’altro che addolorata per la morte del marito.

David torna a casa e riabbraccia Valeria, felice di poter finalmente iniziare una nuova vita con lei. Poco dopo il giovane parla con Ramon e gli dice di averlo perdonato, invitandolo a lasciarsi alle spalle quel brutto episodio.

News spagnole Una Vita, Fidel determinato a portare avanti la sua battaglia

Al contrario di Ramon, Fidel è sempre più determinato a portare avanti l’operazione contro gli anarchici. Lolita, dopo essere stata dimessa dall’ospedale, inizia a fare al suocero e a Fidel molte domande, ma non ottiene nessuna risposta.

Anticipazione Una Vita: la nostalgia di Inma

Inma sente molto la mancanza della sua terra e Guillermo decide di farle una sorpresa. A sua insaputa organizza una festa tradizionale valenciana ad Acacias. Mentre Alodia e Ignacio si preparano a traslocare, Maruxina si fa sempre più scontrosa nei confronti del medico.

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.