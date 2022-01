Le anticipazioni di Una Vita dal 15 al 21 gennaio 2022 ci preannunciano che il ritorno di Aurelio ad Acacias finisce per provocare timore in Marcos e in Anabel. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 15 al 21 gennaio 2022

Aurelio, tornato nel quartiere di Acacias 38, incontra Marcos e gli comunica di essere tornato per investire nella loro società il denaro del padre: le cose, per i Quesada, non si sono messe bene in Messico. Ma la notizia del ritorno di Aurelio turba Anabel.

Miguel chiede alla giovane di fare maggior attenzione alla sua reputazione. L’incontro tra Miguel e Anabel viene osservato da Aurelio, che vedendoli in atteggiamenti espliciti non tarda a fermare la ragazza e minacciarla.

Più tardi Anabel riceve una lettera da Camino: la sorellastra le comunica di avere incontrato delle difficoltà nel riscuotere l’eredità di Ildefonso. Anabel propone al padre di lasciare che di questa questione si occupi Miguel.

Anticipazioni italiane Una Vita: Genoveva torna in libertà?

Il commissario Mendez, parlando con Felipe, gli comunica che Genoveva ha avuto una crisi di nervi quando hanno rinvenuto il punteruolo che lei aveva nascosto. La dark lady sembra però poco propensa ad ammorbidirsi anche dietro alle sbarre e, quando Susana si reca in carcere a trovarla, lei la caccia in malo modo.

La Salmeron ha molte conoscenze e riesce a convincere un giornalista a pubblicare sull’Adelantado un articolo nel quale vengono elogiate le sue lodi, descrivendola come una cittadina esemplare. Questo fa infuriare Felipe, che inizia a preoccuparsi che lei possa tornare libera anche in seguito alla richiesta di grazia che ha presentato al Re. La rabbia dell’avvocato aumenta quando anche Mendez gli confessa che effettivamente Genoveva potrebbe tornare libera….

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Josè e Alodia, comportamento sospetto

Il comportamento di Josè e Alodia finisce per alimentare i pettegolezzi. In particolare i loro atteggiamenti provocano grande curiosità in Rosina e Susana, che iniziano a pensare che i due abbiano una relazione. Josè Miguel Dominguez chiede a Servante e Jacinto di annullare il loro omaggio canoro in onore di Bellita.

Se il comportamento del Dominguez e della domestica ha finito per dare alito a pettegolezzi, il rapporto tra Antonito e Lolita potrebbe subire una battuta d’arresto a causa di alcune foto compromettenti che ritraggono il giovane figlio di Ramon con Natalia Quesada. Il comportamento affettuoso del ragazzo verso la moglie la insospettisce e, quando lei riceve una busta con le foto, non bastano le rassicurazioni di Ramon e Carmen che cercano invano di convincerla che si tratta solo di una montatura effettuata da qualche avversario politico.

Buone notizie intanto arrivano per gli Olmedo: Fabiana comunica loro che intende organizzare una colletta per consentire loro di riaprire il ristorante a tempo pieno. Sarà davvero una bella notizia o questo interferirà con i loro veri piani?

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.