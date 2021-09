Le anticipazioni di Una Vita dal 11 al 17 settembre 2021 ci preannunciano che assisteremo ai preparativi per la partenza di Bellita. La donna, dopo aver provato a convincere Felicia a coalizzarsi con lei per far tornare Cinta ed Emilio dalla tournée, sembra intenzionata a raggiungere la coppia in Argentina. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 11 al 17 settembre 2021

Niente riuscirà a tenere lontana una mamma e futura nonna preoccupata dalla figlia in dolce attesa, soprattutto se si tratta di una persona con la determinazione di Bellita. E così la donna, dopo aver cercato l’alleanza di Felicia per far tornare Cinta ed Emilio dalla tournée e aver chiesto a Josè e Alodia di accompagnarla nel viaggio, si dichiarerà pronta a partire anche da sola.

Se la gravidanza di Cinta provocherà apprensione nell’artista, per la consuocera sarà soltanto uno dei motivi di ansia. Felicia infatti si troverà a preoccuparsi anche della reazione di Camino e Ildefonso davanti al desiderio espresso di poter presto avere un nipotino anche da loro. Una battuta di Liberto sul matrimonio di Camino e Ildefonso, durante una cena al ristorante, provocherà una reazione inaspettata del genero che farà preoccupare ancor più la donna.

Più tardi sarà un pranzo a mettere in agitazione Felicia. In quell’occasione Marcos le ricorderà i bei momenti trascorsi insieme e le proporrà di tornare a fare coppia. Lei però mostrerà ancora un po’ di reticenza davanti alla proposta di Marcos.

La famiglia Palacios sarà divisa davanti alla decisione di Antonito di candidarsi alle elezioni per il partito conservatore. Mentre Carmen appoggerà la decisione del ragazzo, Lolita e Ramon non si mostreranno molto d’accordo.

Anticipazioni italiane Una Vita: le preoccupazioni di Felipe

Felipe apparirà sempre più ansioso di lasciare il civico 38 per trasferirsi nel seminterrato che gli ha trovato l’amico Liberto. Stavolta l’avvocato non sembrerà affatto propenso a cedere alle lusinghe di Genoveva, che cercherà di sedurlo e fingerà di soffrire per il suo rifiuto: il piano della dark lady per destabilizzare l’Alvarez-Hermoso si dimostrerà così inefficace.

Tuttavia le cose non andranno certo bene per l’avvocato, soprattutto dopo che Velasco sarà riuscito a rendere nulla la deposizione di Cesareo. L’uomo infatti non riuscirà a individuare Genoveva nel confronto dove lei sarà insieme ad altre due donne con il volto coperto da un velo. Il processo rischierà così di avere un esito compromesso e Felipe si troverà a sperare in un miracolo per poter assicurare l’assassina di Marcia alla giustizia.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: il ritorno di Laura, il miracolo avviene?

Proprio mentre Felipe è intento a discutere sui possibili sviluppi del processo qualcuno suonerà alla porta: è Laura, che dichiarerà di essere tornata per deporre al processo. Questo non basterà a tranquillizzare l’avvocato, che non saprà ancora a favore di chi sarà la testimonianza di Laura, tuttavia riuscirà a rendere nervosa anche Genoveva. L’unico a rimanere tranquillo sembrerà essere Velasco, che non avrà dubbi sul fatto che la domestica con la sua deposizione scagionerà la sua assistita.

Avrà ragione Velasco o le preoccupazioni di Genoveva saranno fondate? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.