Le anticipazioni di Una Vita dal 11 al 17 dicembre 2021 ci preannunciano che assisteremo a un gesto di Sabina che rende la nuova proprietaria del ristorante un’eroina agli occhi degli abitanti di Acacias 38. La donna infatti affronta un ladro durante una rapina al negozio, atterrandolo a colpi di scopa. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 11 al 17 dicembre 2021

Sabina riesce così a conquistarsi la fiducia dei nuovi vicini con il suo incredibile coraggio, e nessuno sembra più dubitare di lei e di Roberto Olmedo.

Nel frattempo anche Antonito è impegnato per i suoi compaesani e sottopone al Parlamento un quesito sulla sicurezza delle strade. Il giovane Palacios è talmente preso dai suoi nuovi impegni che sembra dare poca importanza a un malore della moglie, che improvvisamente sviene. L’uomo passa molto tempo fuori casa e questo provoca il malcontento di Lolita.

Alodia Exposito, che già nelle scorse puntate aveva manifestato il suo terrore all’idea di salire su una nave e trascorrere settimane in mare aperto, sembra riuscire a superare la paura di imbarcarsi e si prepara così a partire con i Dominguez. La partenza di Bellita Del Campo, Josè Miguel e Alodia per raggiungere Cinta, se da un lato rappresenta un momentaneo congedo dalla soap, dall’altro apre le porte a un nuovo inquietante episodio.

Approfittando dell’assenza dei Dominquez infatti, Santiago si installa nella loro casa. Qui ha modo di assistere senza farsi notare a un dialogo intimo tra Genoveva e Felipe, e inizia a meditare la sua vendetta. Jacinto si insospettisce sentendo un rumore e va a controllare, ma mentre la porta sta per aprirsi Santiago prende in mano un coltello. Cesareo più tardi intima a Santiago di lasciare subito casa Dominquez.

Il comportamento della dark lady con il marito non piace affatto a Rosina, che consiglia alla donna di giocare d’anticipo e raccontare all’Alvarez-Hermoso la propria versione dei fatti. Ma i proponimenti vengono annullati da un gesto di Casilda che, precedendola, parla con l’avvocato e gli chiede se ricorda Marcia. Purtroppo però nella mente di Felipe pare esservi solo un periodo di buio totale…

Neppure Liberto è d’accordo con il comportamento di Genoveva e chiede a Susana di parlare con lei, ma la zia si rifiuta di farlo.

Jacinto va incontro a una cocente delusione artistica. Il suo provino teatrale si rivela infatti disastroso e solo l’aiuto di Servante, che si impegna a scrivergli nuove canzoni, riesce a mantenere viva la speranza di una carriera strepitosa.

Anticipazioni italiane Una Vita: Marcos riceve una lettera dal padre

Una lettera scritta dal padre, don Salustiano Quesada, viene recapitata a Marcos da Aurelio. Nel foglio sono scritte alcune condizioni che, a suo modo di vedere, il Bacigalupe farebbe bene ad accettare. Marcos però lo caccia in malo modo minacciandolo con una pistola. Poco dopo Soledad si reca nello studio del padrone e trova l’arma in un cassetto.

Più tardi Marcos vieta alla figlia Anabel di frequentare Natalia, senza però rivelarle che non è giunta in città da sola, ma accompagnata dal fratello Aurelio.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: i Quesada invitati a sorpresa

Le nozze tra Marcos e Felicia promettono moltissime emozioni. Dopo che la sposa si è confidata con Rosina sulla decisione della figlia Camino di partire per Parigi, dove potrà finalmente vivere la sua storyline con Maite, sembra che vi sia un’incredibile sorpresa ad attenderla nel giorno del suo matrimonio con Marcos.

I Quesada infatti si stanno mettendo in ghingheri per partecipare a sorpresa ai festeggiamenti per le nozze di Marcos e Felicia. Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

