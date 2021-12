Le anticipazioni di Una Vita dal 1 al 7 gennaio 2022 ci preannunciano che l’Alvarez-Hermoso e la Salmeron si interrogheranno spesso sui motivi per cui sono stati rapiti, mentre si troveranno nel casolare rinchiusi. Chi avrà organizzato il rapimento di Felipe e Genoveva? E perché? Presto queste domande troveranno risposta… Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 1 al 7 gennaio 2022

Andiamo con ordine: chi ha rapito Felipe e Genoveva? Sarà proprio la Salmeron a scoprire l’identità del misterioso rapitore e, con sua grande sorpresa, scoprirà che si tratta nientemeno che di Santiago. Perché l’uomo avrà deciso di sequestrare la coppia? I motivi saranno legati al suo desiderio di ottenere dai due una completa confessione della loro colpevolezza nell’omicidio di Marcia. Se Felipe faticherà a comprendere di cosa stia parlando Santiago, Genoveva si lascerà invece sfuggire inavvertitamente davanti a Felipe di essere stata processata per la morte della donna.

Le mille domande che affioreranno nella mente di Felipe saranno purtroppo accompagnate dalle tante torture che Santiago avrà in serbo per lui, e che non tarderà a mettere in pratica per costringere Genoveva a confessare. Ma la Salmeron non cederà facilmente…

Nel frattempo anche la ricerca di un pretendente per Fabiana sarà al centro della storia. Carmen e Casilda si alleeranno per trovarle un fidanzato, aiutate da Jacinto. L’amicizia di Fabiana con Baltasar sembrerà farsi sempre più stretta e arriverà a infastidire persino Jacinto, ma il musicista sorprenderà tutti dicendole addio e lasciando in fretta Acacias 38.

Chi invece sembrerà dover rinunciare a partire saranno Liberto e Rosina, che a causa di un forte raffreddore potrebbero decidere di rimandare il viaggio programmato da tempo.

Anticipazioni italiane Una Vita: Antonito impegnato tra il malessere di Lolita e le pressioni di Solano

Le cose non andranno certo meglio per il giovane Palacios. Antonito si troverà infatti a combattere la tensione per gli strani malesseri della moglie e i tentativi di corruzione di Solano. Dopo aver ricevuto in dono una scatola di preziosi sigari cubani infatti scopre che a inviarglieli è stato proprio il rappresentate di imprese minerarie, che vorrebbe convincerlo a concedergli dei favori. Ma Antonito sarà molto chiaro nell’affermare che non intenderà favorire nessuno!

Se in campo lavorativo potrà mostrarsi fermo e determinato, in famiglia quella sicurezza potrebbe svanire davanti al malessere di Lolita. I medici continueranno a non capire i motivi dei malori della donna e attribuirli allo stress. Le sue condizioni però sembreranno peggiorare, tanto che Lolita deciderà di allontanarsi qualche giorno con il piccolo Moncho. L’assenza della donna permetterà però a Natalia di civettare con Antonito, finché una lettera anonima metterà in guardia il Palacios.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Marcos avrà tre giorni per saldare il suo debito

Aurelio darà a Marcos un ultimatum: se entro tre giorni non salderà il suo debito con don Salustiano pagherà le conseguenze. Più velata sarà invece la minaccia di Natalia, che non mancherà di informare comunque Marcos che, qualora non accetti, lei rivelerà a Felicia un imbarazzante segreto. La pressione dei Quesada sarà tale che anche Anabel si vedrà costretta a lasciare Miguel di punto in bianco. Il giovane però cercherà di avere almeno una spiegazione. Al Bacigalupe non resterà altro da fare che scendere a patti con i Quesada.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.