Le anticipazioni di Una Vita dal 24 al 30 luglio 2021 ci preannunciano che tutto il quartiere assiste ai funerali di Marcia, tranne Felipe e Genoveva. Casilda si prodiga con le compagne della soffitta per riuscire a raccogliere i soldi necessari per acquistare un angelo di marmo da mettere sulla tomba della Sampaio, e fuori dalla chiesa fa un discorso commovente per omaggiare l’amica morta.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 24 al 30 luglio 2021

I giornali parlano dell’omicidio, facendo riferimento ad un triangolo amoroso tra Marcia, Santiago e Felipe. L’avvocato ha il cuore spezzato e la reazione di Genoveva quando la donna viene a sapere che lui ha contribuito a pagare una corona di fiori per abbellire la tomba dell’ex domestica brasiliana, lo fa infuriare. La reazione della Salmeron si fa ancora più violenta quando scopre che il marito è in procinto di partire per Cuba. I motivi che spingono Felipe ad affrontare quel viaggio sono legati al desiderio di assicurare Santiago alla giustizia, ma Genoveva sa bene che quel viaggio potrebbe portare a conseguenze poco gradite per lei.

Le speranze legate all’acqua miracolosa di Cabrahigo sembrano non dare i risultati sperati sul piccolo Moncho: le sue condizioni non migliorano e Lolita prega il figlio di resistere. Le sue preghiere sembrano sortire l’effetto desiderato e improvvisamente il piccolo sembra guarito. I medici consigliano però di portarlo in ospedale per un controllo.

Intanto José spiega alla moglie Bellita chi sia in realtà Julio, sperando che la donna dopo aver appreso che il ragazzo è figlio di José, riesca a comprendere i motivi per cui lui gli dedica molte attenzioni. La reazione di Bellita però non è quella sperata: la Del Campo è molto arrabbiata e sembra non voler cedere. Sarà davvero la fine del loro matrimonio?

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: il mutismo di Camino

Camino fa ritorno ad Acacias 38 in compagnia di Cesareo. La ragazza però si chiude in un mutismo di protesta e nessuno sembra riuscire a farle cambiare idea e interrompere il suo silenzio.

A cambiare le cose potrebbe essere Emilio, che confida a Cinta il desiderio di sposarla prima possibile e partire con lei per Buenos Aires. La figlia di Bellita e José più tardi, parlando con Camino, le confida che il fratello è seriamente preoccupato per lei e sta pensando di rinviare le nozze. Davanti a quelle parole Camino ha un crollo emotivo.

L’affetto immenso che Emilio prova per la sorella è ricambiato, senza dubbio. Forse proprio la consapevolezza che il suo mutismo potrebbe far decidere a Emilio di rimandare le sue nozze con Cinta potrà convincere Camino a interrompere la sua protesta. Sarà così? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

