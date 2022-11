Le anticipazioni di Una Vita del 12 novembre 2022 ci preannunciano che anche nell’ultima puntata della soap spagnola non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni italiane: Genoveva cerca il perdono di Felipe

Genoveva è in fin di vita, dopo essere stata colpita dal proiettile partito dalla pistola di Aurelio, ed esprime il desiderio di rivedere un’ultima volta Felipe. L’Alvarez-Hermoso non riesce a sottrarsi alla richiesta della donna che sta per morire e si reca da lei.

Ma se la dark lady sperava di ottenere il suo perdono deve ricredersi. L’avvocato – pur ammettendo di averla amata molto in passato – le conferma di non riuscire affatto a giustificare le tante malefatte che ha commesso, e che hanno portato dolore in molte persone che le vivevano accanto. Genoveva chiude così gli occhi senza il perdono di Felipe, e Marcelo viene portato via dalla polizia per essere interrogato sulla morte di Aurelio.

Una Vita, trama puntata finale del 12 novembre

Si chiude amaramente il sipario sulla dark lady che negli ultimi tempi ha seminato terrore ad Acacias, ma qualcun altro sembra pronto a prendere il suo posto. Subito dopo la morte della madre infatti Gabriela fa una misteriosa telefonata.

All’altro capo del filo è nientemeno che Cayetana Sotelo Ruz. I telespettatori scoprono così che la cattivissima di Acacias 38 non è affatto morta nell’incendio della sua abitazione e – quel che è peggio – è pronta a tornare nel quartiere per riprendere il suo posto.

Ultimo appuntamento anticipazioni Una Vita, puntata del 12 novembre

Il ritorno della figlia di Fabiana che – prima della comparsa di Genoveva Salmeron – aveva causato grandi scorrimenti di sangue lungo Calle Acacias, è favorito proprio da Gabriela. La figlia di Genoveva infatti si rivela in combutta con la vedova di German e, sebbene non rivedremo la perfida dark lady, il suo nome sarà chiaramente pronunciato dalla figlia abbandonata da Genoveva nel corso della telefonata. Scopriremo così che dietro la morte della Salmeron c’è anche il suo zampino.

Con questa scena cala definitivamente il sipario sulla soap spagnola. Una Vita – dopo averci regalato mille emozioni in questi anni – scrive la parola “fine” nella puntata che i telespettatori italiani potranno seguire su Canale 5 sabato 12 novembre.