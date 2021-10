Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 30 ottobre al 5 novembre 2021 ci svelano che Rossella è al centro di un’accesa discussione tra due persone a lei care, ma un pericoloso ammiratore potrebbe minacciare la sua tranquillità. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 30 ottobre al 5 novembre 2021

Mattia prova ad accorciare le distanze con Rossella ma, proprio quando sembra esserci riuscito, una nuova intromissione tra loro lo getta nello sconforto. Poi, mentre Rossella e Riccardo sembrano avvicinarsi sempre più. Mattia mostra chiari segni di insofferenza rabbiosa verso le donne.

Tutti, o quasi, sono felici per l’arrivo di Elisabetta e Serena a Palazzo Palladini. Irene, benché sia felice per l’arrivo della sorellina, si sente trascurata.

Quando Vittorio sembra finalmente pronto a lasciarsi andare con Speranza, accade qualcosa che rischia di farlo ricredere. La ragazza, incoraggiata da Guido e Mariella, sembra pronta a confrontarsi con suo padre e rivendicare le sue scelte di vita. Anche la vicinanza di Vittorio si rivela importante.

Michele decide di provare a fare di tutto per recuperare il suo rapporto con Silvia e abbandona così l’atteggiamento passivo degli ultimi mesi.

Anticipazioni Upas: Marina deve prendere una decisione!

Roberto si prepara a partecipare al Salone Nautico e da per scontato il fatto che Marina partirà con lui. Ma la donna in realtà è combattuta e indecisa, e teme di ferire Fabrizio. La situazione non è molto diversa per Silvia, che appare ancora combattuta tra la passione che prova per Giancarlo e il desiderio di salvare il suo rapporto con Michele. Anche per lei sembra sia giunto il momento della decisione.

Il rapporto tra Marina e Fabrizio sembra intanto andare verso un nuovo momento di serenità, anche se l’equilibrio appena ritrovato rischia di saltare a causa di una nuova “bomba” che potrebbe abbattersi sulla coppia.

Nel frattempo alla Terrazza si svolgono i festeggiamenti per il battesimo di Federico, e Clara appare sotto pressione: la presenza contemporanea di Alberto e Patrizio rischia di compromettere la riuscita della festa. Riusciranno entrambi a tenere sotto controllo la tensione?

