Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 9 al 15 luglio 2022

Julia riesce a capire perché non le hanno concesso la licenza commerciale: i locali nei quali ha sede la bottega non le appartengono. Purtroppo però la giovane donna non ha idea di chi sia il proprietario della rimessa. Ma Julia non si arrende: è determinata a scoprire di chi si tratta e a trovarlo. La giovane sa bene che quello è il solo modo che ha a disposizione per poter ottenere la licenza e aprire la sua futura attività, ma i suoi tentativi sembrano inutili.

Tuttavia alla fine la sua costanza e l’impegno vengono premiati: Julia scopre che il proprietario dove vorrebbe aprire la sua attività è Mario. Ma i suoi problemi sono appena iniziati, perché lui non sopporta la gente di città e per questo motivo le dice che non ha nessuna intenzione di affittarglielo.

Spostandoci in Guinea scopriamo che le cose non vanno certo meglio. Se Julia è alle prese con la testardaggine di Mario, che non intende offrirle la possibilità di iniziare la nuova attività, nel passato scopriamo che Carmen si trova a gestire la sua linea di produzione di mobili che si rivela sempre più impegnativa.

La donna però deve affrontare un momento duro, causato dalla improvvisa malattia di Agustina. Alla donna viene diagnosticata una polmonite in forma lieve, ma le cose sono destinate a peggiorare rapidamente.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: muore Agustina

Colta da un improvviso malore Agustina muore tra le braccia di Carmen. Quest’ultima non riesce a farsene una ragione e decide di accompagnare il feretro in Spagna. Prepara tutto per la partenza, ma quando Carmen è pronta a partire arriva una notizia sconvolgente: Agustina non è morta per cause naturali!

La rivelazione del medico apre la porta a mille dubbi: chi ha voluto la morte di Agustina?

La rivelazione del medico apre la porta a mille dubbi: chi ha voluto la morte di Agustina?