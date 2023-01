Le anticipazioni Un altro Domani dal 7 al 13 gennaio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alla “battaglia” tra Diana e Oscar, nella quale anche Julia si troverà coinvolta. A Rio Muni Alicia rischia di essere licenziata e minaccia Ines di rendere pubblica la sua relazione con Angel. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 7 al 13 gennaio 2023

Julia si trova suo malgrado al centro della battaglia tra la madre Diana e il marito Oscar, padre adottivo della ragazza. Diana non solo è contraria a trovare una soluzione amichevole con Oscar, ma non vuole neppure più rivolgergli la parola.

A Rio Muni il clima non è certo migliore. Ines trova ancora una volta la libreria in disordine, e molti libri hanno addirittura le pagine strappate. La donna si arrabbia di nuovo con Alicia e decide di prendere seri provvedimenti, licenziando la donna. Alicia da parte sua non accetta la decisione di Ines e minaccia di rivelare a tutti – Ventura per primo – che Ines è un’adultera e ha una relazione con Angel.

Un Altro Domani, spoiler al 13 gennaio 2023

Victor cerca di scoprire l’identità degli uomini che giocavano a carte con Francisco, ma quest’ultimo ribadisce di non conoscerli. Le partite a carte di Victor non sono però sfuggite agli occhi indiscreti degli abitanti e presto in giro ci sono voci sul suo nuovo passatempo. Linda, venuta a conoscenza di questo, corre a informare Carmen che reagisce molto male. Carmen si presenta da lui chiedendo spiegazioni.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: la proposta di Olga

Olga propone a Julia una soluzione che permetterebbe loro di velocizzare la produzione, ma la figlia di Diana non sembra accettare di buon grado i suoi consigli.

Maria continua a chattare con Cloe usando il profilo di Dani.

Per sapere qualcosa di più sugli esiti dei consigli di Olga e sulla vicenda che interessa Cloe e Dani, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.