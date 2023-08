Le anticipazioni Un altro Domani dal 5 al 11 agosto 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alle conseguenze del pettegolezzo di Julia sul bacio tra Elena e Tirso. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 5 al 11 agosto 2023

Julia si scusa con Elena per aver parlato del bacio con Tirso – che ormai è divenuto di dominio pubblico – e la donna crede alla sua buona fede. Il rapporto con Leo è in un momento delicato, e il ragazzo cerca di stare il più possibile vicino a Julia, che però appare sfuggente.

Al bar dell’hotel – dove è andata per poter stare da sola – Julia incontra Mario e gli confessa di essere turbata per l’atteggiamento ostile di Tirso nei suoi confronti. L’uomo cerca di rassicurarla dicendole che Tirso è infuriato per il pettegolezzo.

Dani è preoccupato perché Manu è sparita. Mario gli dice che la ragazza ha solo una brutta influenza, ma il ragazzo non appare convinto. L’happy hour porta al bar dell’hotel molti nuovi clienti, ma inevitabilmente il locale diventa più rumoroso e la novità sembra essere poco gradita dai clienti storici. Diana decide così di abolire la promozione.

Un Altro Domani, spoiler al 11 agosto

Leo chiede a Julia di sposarlo, ma lei ha una reazione inaspettata che scatena l’ira di Diana. Nel frattempo Manu si ripresenta al lavoro ma senza il certificato medico. Questo fatto fa irritare non poco Julia.

A Rio Muni Francisco sorprende Linda e Faustino che si baciano e questo fa preoccupare moltissimo Linda, che teme che Francisco possa riferire tutto a suo padre con ripercussioni sulla sua gestione del Rio Club. Per questo finge di essere stata presa alla sprovvista dal cugino, poi ricopre d’insulti il povero Faustino e lo schiaffeggia, sperando che la messinscena convinca Francisco che si è trattato solo di un episodio isolato.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.