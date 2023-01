Le anticipazioni Un altro Domani dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alla sorpresa di Julia, che pochi giorni prima del suo compleanno sogna sua nonna Carmen. Un regalo inaspettato, certo, ma non sarà l’unico. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023

Julia vede in sogno sua nonna Carmen e lo confida a Mario. Nel frattempo Sergio ed Elena sono intenti a preparare una festa di compleanno a sorpresa per la figlia di Diana, ma Julia scopre cosa hanno in mente i suoi amici e intima a Sergio di disdire tutto. In preda ai suoi dubbi la giovane cerca una risposta alle tante domande, e un regalo inaspettato di Mario le da la chiave per fugare tutte le sue perplessità.

Un Altro Domani, spoiler al 3 febbraio 2023

Cloe è sempre più convinta che troncare la relazione con Erik sia la cosa migliore, ma quando si presenta in albergo per comunicare al ragazzo la sua intenzione di lasciarlo accade un imprevisto. Erik le chiede di accompagnarlo a far visita al padre in carcere.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Carmen vuole scoprire cosa preoccupa Kiros

Spostandoci a Rio Muni troviamo Carmen intenta a scoprire i motivi per cui Kiros manifesti mille dubbi e non si senta più pronto a fuggire. Quando tutto sembrava procedere nel migliore dei modi per i due innamorati infatti, Kiros si è tirato indietro rifiutando di scappare con Carmen. Il rifiuto di Kiros ha decisamente lasciato Carmen perplessa. La donna non sa che lui è stato minacciato, e si chiede quale motivo possa averlo portato a cambiare idea. Per cercare di scoprire cosa accade chiede a Marbale di parlare con lui.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.

