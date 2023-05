Le anticipazioni Un altro Domani dal 27 maggio al 2 giugno 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo al cedimento di Victor, che non nasconde a Carmen la sua intenzione di farla finita. La giovane è sconvolta. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 27 maggio al 2 giugno 2023

Linda finisce per arrendersi alla decisione del padre e comunica a Ines e ad Angel che è in procinto di fare ritorno a casa. Anche Ribero fa ritorno in paese, ma sembra profondamente cambiato.

Victor è sempre più deciso a farla finita, e la notizia sconvolge Carmen. Fortunatamente le cose sembrano mettersi meglio quando il giovane viene scarcerato e riesce a tornare a casa, anche se l’accoglienza della comunità di Rio Muni è piuttosto fredda. Victor non riesce neppure a perdonare il padre, e confidandosi con sua madre non nasconde di provare un profondo rancore per l’uomo. Nel frattempo Linda comunica a Ventura la sua intenzione di assumere la gestione del Rio Club.

Un Altro Domani, spoiler al 2 giugno 2023

Elena è preoccupata per la transizione di Dani e cerca di informarsi per conto suo. Questa si rivela però una pessima idea. Julia confessa a Leo di non aver mai imparato ad andare in bicicletta e lui si offre di insegnarglielo. Mario – dopo aver avuto una discussione con Erik – ha un malore.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Julia protagonista di uno scalpore mediatico

La denuncia di Julia finisce per avere l’effetto contrario: il giornale ha pubblicato le sue generalità, provocando uno scalpore mediatico. La giovane fa sempre più fatica a sopportare l’attenzione costante dei giornalisti e dei fans, e neppure il fatto che lo scalpore suscitato porti moltissimi clienti al ristorante di Tirso sembra riuscire a consolarla.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.