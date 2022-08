Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 27 agosto al 2 settembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla delusione di Carmen nel passato e a quella cocente che Julia vive nel presente. Ma cosa turba nonna e nipote? Scopriamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 27 agosto al 2 settembre 2022

Carmen deve sposare Victor, le parole di suo padre Francisco sembrano non lasciare alcuno spiraglio di salvezza alla donna, che qualora rinunciasse al matrimonio avrebbe sulla coscienza la rovina economica della sua famiglia.

Le delusioni sembrano non risparmiare neppure Julia, e come spesso accade nella soap spagnola, nonna e nipote si trovano a vivere situazioni pressoché simili a molti anni e chilometri di distanza. Ad angosciare Julia non è un matrimonio combinato ma piuttosto il fatto di dover ammettere un fallimento.

Un Altro Domani, trame italiane

Julia, dopo aver conosciuto, grazie a Sergio, la proprietaria di un famoso negozio di mobili di Madrid, comincia a pensare di avere una nuova chance per poter tenere aperta la sua attività. Leticia – questo è il nome della donna – sembra essere rimasta affascinata dal talento di Julia e dalla sua idea di dipingere i mobili con motivi africani, e le propone di diventare sua socia e trasferire l’attività a Madrid.

Julia non è riuscita a restituire il denaro avuto in prestito da sua madre e può solo decidere di lasciare il paese. Inizia così a radunare tutte le sue cose. Nel frattempo Elena e Tirso organizzano una colletta tra gli abitanti per aiutarla a saldare il suo debito. Così quando Julia ha ormai terminato di preparare le sue cose ed è pronta ad ammettere la sconfitta, scopre che qualcuno ha saldato il suo debito.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Carmen fugge con Kiros

Anche se a spingere Francisco a chiedere alla figlia di diventare la moglie di Victor era stato solo il desiderio di salvare gli affari e la famiglia, Carmen non se la sente di sposare un uomo che non ama. Decide così di fuggire insieme a Kiros. I due organizzano la loro fuga proprio nel giorno in cui si sarebbe dovuto festeggiare il fidanzamento tra Carmen e Victor.

Angel e Ines intanto, temono che Alicia possa rivelare a qualcuno la loro relazione.

Riuscirà la Utanares a mantenere il segreto? Per sapere qualcosa in più su questa intricata vicenda, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo qui potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni giorno su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.43 sulla rete ammiraglia Mediaset.