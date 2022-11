Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 26 novembre al 2 dicembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alla reazione di Francisco quando sente Carmen confessare a Enoa di innamorata di un altro uomo. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 26 novembre al 2 dicembre 2022

A Rio Muni Victor e Carmen – durante una passeggiata – si lasciano andare alle confidenze e tra loro le cose sembrano andare un po’ meglio. La donna però non riesce a sopportare l’idea che Kiros voglia andare in Camerun e lo prega di restare.

La stessa Carmen poco dopo confessa a Enoa di essere innamorata di un altro uomo. La conversazione viene ascoltata da Francisco che si arrabbia e minaccia di licenziare la domestica se Carmen non racconterà la verità.

Un Altro Domani, spoiler al 2 dicembre

Cloe ed Erik trascorrono molto tempo a farsi confidenze, e la cosa non piace affatto a Ribero. Anche tra Maria e Rio sembra crescere il feeling, e quando la donna lo incontra gli confida le sue debolezze e i suoi timori.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Diana vuol vendere la casa

Julia non tarda a scoprire che sua madre le ha mentito, e che in realtà non c’è nessuna ristrutturazione in corso. In realtà Diana ha messo in vendita la casa, tacendole la situazione nel timore che Julia – che è cresciuta tra quelle mura – potesse non approvare la sua decisione. Ma Diana “dimentica” di dire alla figlia tutta la verità e nello spiegarle i motivi che l’hanno spinta a prendere quella decisione non è del tutto sincera con lei.

La ragazza deve fare i conti anche con i malumori di Elena, che sembra non riuscire ad accettare la riduzione di orario. Intanto Ines riesce a convincere il marito che è stato Angel a rubargli la valigetta con i soldi e i documenti, e Ventura chiede chiarimenti al ragazzo.

Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda alle 16.50 dal lunedì al venerdì su Canale 5.