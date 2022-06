Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 25 giugno al 1 luglio 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla delusione di Julia, che scoprirà che Sergio le ha mentito e che la sua scomparsa era solo una messinscena. Vediamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 25 giugno al 1 luglio 2022

La scoperta appena fatta sconvolge Julia, tanto che la giovane decide di lasciare Sergio e cambiare vita, partendo dal lavoro. Diana non vuole perdere una collaboratrice preziosa e fa alla ragazza un’offerta allettante. Ma la Infante sembra avere ormai preso la sua decisione. Julia intende rilevare l’antica ebanisteria di Carmen e trasformarla in una attività commerciale.

Neppure quando si accorge di non avere i risparmi sufficienti a finanziare il suo progetto Julia sembra disposta ad arrendersi. La giovane chiede infatti un prestito alla banca, ma dopo pochi giorni Fernando le comunica che l’istituto non le concederà il finanziamento. A questo punto Sergio e Diana si offrono di darle una mano, ma lei rifiuta l’aiuto di entrambi.

Un Altro Domani, trame italiane

Se la situazione non è affatto rosea per Julia a Robledillo de la Sierra, le cose non vanno certo meglio a Carmen nella Guinea spagnola. La nonna della giovane è sulla bocca di tutti, dopo essere stata ingiustamente accusata della morte di Dayo.

Solo Victor sembra continuare a rivolgerle la parola. Quando il figlio di Ventura la invita ad andare al cinema Carmen è tentata di rifiutare, ma poi si rende conto che non sono molte le persone della colonia che non la disprezzano, e Victor è una di queste.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Carmen accetta l’invito di Victor?

Questa riflessione potrebbe spingere Carmen ad accettare l’invito di Victor. Cosa deciderà la donna?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno alle 14.45 da Canale 5 e rivedere così le puntate Un Altro Domani che vi siete persi.