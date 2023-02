Le anticipazioni Un altro Domani dal 25 febbraio al 3 marzo 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo ai grattacapi di Julia, che deve fare i conti con l’insistenza di Sergio. Il ragazzo rivuole indietro i suoi soldi in fretta, e Julia non sa come fare. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 25 febbraio al 3 marzo 2023

Sergio non sembra affatto disposto a concedere a Julia altro tempo, e si ripresenta alla bottega per chiedere indietro i suoi soldi. Julia è disperata e si confida con Maria e Olga, che cercano di darle una mano a trovare delle commesse. Grazie all’intraprendenza di Olga Julia riesce ad avere appuntamento con un prestigioso distributore di mobili. Più tardi la stessa Olga va da Elena per confidarsi su un segreto che riguarda Erik.

Un Altro Domani, spoiler al 3 marzo 2023

Nel frattempo Cloe è preoccupata perché non riesce più a mettersi in contatto con Dani e ne parla con Maria.

Se da un lato Julia spera di aver trovato una soluzione ai suoi problemi di liquidità, e per riuscire a restituire i soldi a Sergio tenta di stipulare un contratto di distribuzione nazionale, sul piano sentimentale trova difficoltà nel dichiarare i propri sentimenti a Tirso. Il contratto di distribuzione nazionale che Julia ha tentato di stipulare per saldare il debito con Sergio non va in porto.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Mabale cerca di dissuadere Kiros

Spostandoci a Rio Muni troviamo Kiros che confessa a Mabale il vero motivo per cui ha deciso di sposare Enoa. L’amico cerca di dissuaderlo poiché è sicuro che questa decisione lo renderebbe infelice e che ben presto Kiros finirebbe per pentirsi del suo gesto.

Per sapere se Kiros finirà per ascoltare l’amico Mabale oppure porterà in fondo il suo progetto e sposerà Enoa, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.