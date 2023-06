Le anticipazioni Un altro Domani dal 24 al 30 giugno 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alle pressioni di Julia per convincere Leo a tornare a vivere con lei. La ragazza però si trova a fare i conti prima con la reticenza di lui e poi con le intromissioni di Diana. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 24 al 30 giugno 2023

La festa organizzata da Linda per la riapertura del Rio Club si rivela un fallimento, forse a causa dell’intervento di Patricia che sembra non aver digerito affatto la decisione di don Benigno, che ha affidato a Linda la gestione del Club preferendola a lei.

Nel frattempo Carmen riesce a sventare un’aggressione da parte degli uomini di Ventura solo grazie alla presenza di Kiros, ma la donna sembra non avere alcuna intenzione di lasciarsi intimorire ed è determinata a proseguire la sua vita.

Quando Patricia arriva in fabbrica e scopre che Francisco ha organizzato un rinfresco in onore di Victor non può fare a meno di mostrare il suo disappunto. Patricia inizia a temere che Ventura possa decidere di vendicarsi contro di loro. Mentre Carmen e Patricia hanno un duro confronto, Victor decide di cedere ai ricatti del padre e gli chiede perdono, con il solo scopo di proteggere la Villanueva.

Ma il comportamento remissivo del ragazzo finisce per deludere la giovane, che quando lo incontra si dice amareggiata dalla facilità con cui lui ha ceduto. Quando lui comunica la decisione di dimettersi dalla segheria di Don Francisco Carmen non fa nulla per fermarlo.

Un Altro Domani, spoiler al 30 giugno 2023

Spostandoci in Spagna troviamo Diana che non riesce ad accettare la convivenza tra Julia e Leo, e cerca di intralciarli in ogni modo mettendo anche in imbarazzo la figlia. Julia cerca di scoprire qualcosa di più sul rapporto tra Leo e Sebas.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.