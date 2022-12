Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 24 al 30 dicembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo a un incontro “chiarificatore” tra Carmen e Kiros, durante il quale i due si confesseranno i propri sentimenti. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 24 al 30 dicembre 2022

A Rio Muni Carmen parla con Kiros e gli confessa di essere disposta a dare una svolta alla sua vita per stare con lui. Poco dopo la ragazza ha un incontro anche con il padre Francisco e con Ventura, e propone a entrambi il suo piano economico per riuscire a saldare il debito contratto con quest’ultimo.

Ma Ventura ha una controproposta da farle, che di fatto la porterebbe a diventare una concorrente della sua famiglia. Carmen non se la sente di prendere una decisione così importante da sola, che finirebbe per metterla in competizione con i suoi cari, e decide di parlarne con Kiros e chiedergli un consiglio. Durante il colloquio Carmen finisce per rivelargli anche i veri motivi per cui aveva accettato di sposare Victor.

Un Altro Domani, spoiler al 30 dicembre

Eric – dopo il suo arrivo in città – si allontana da suo zio e da Cloe. La donna chiede allora aiuto a Maria per riuscire a instaurare un nuovo dialogo con il suo ex.

Nel frattempo Julia ha modo di riflettere sul suo comportamento e capisce di essere la principale responsabile della situazione che si è venuta a creare con Elena.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Julia chiede scusa a Elena

Consapevole degli errori commessi, Julia cerca il modo per riallacciare i rapporti con l’amica. Si reca a casa di Elena per scusarsi e proporle di tornare a lavorare alla bottega, ma Elena rifiuta.

Per saperne di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda alle 16.50 dal lunedì al venerdì su Canale 5.