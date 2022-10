Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 22 al 28 ottobre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo all’avvertimento che Mabalé farà a Kiros. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 22 al 28 ottobre 2022

Mabalé ha scoperto che all’interno delle casse sono nascoste alcune armi, e chiede a Kiros di rimanere fuori dalla faccenda.

Victor cerca di farsi perdonare da Carmen presentandosi a casa sua con un mazzo di fiori. Ma la figlia di Francisco non è disposta a cedere così facilmente e rifiuta il dono floreale. Victor cerca allora un altro regalo per la fidanzata e, dopo essersi consultato con Linda, decide di regalarle un pappagallo bellissimo. Riuscirà con il simpatico animaletto a fare di nuovo breccia nel cuore di Carmen?

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Julia e Sergio di nuovo insieme

Julia e Sergio sono tornati insieme, e la giovane informa la madre della loro decisione. I due, che temevano che Diana non avrebbe approvato, rimangono stupiti dalla reazione della donna. La madre di Julia infatti appare felicissima alla notizia.

Per la giovane rimane così una sola questione da risolvere: quella della multa. Per cercare di farsela togliere Julia si reca negli uffici della previdenza sociale, ma il solo risultato che riesce a ottenere è quello di gettare i suoi dipendenti nel panico, perché la multa non le viene annullata. A quel punto vede una sola via d’uscita: farsi aiutare da Sergio. Il ragazzo le propone di diventare suo socio.

A Rio Muni intanto Angel sembra proprio intenzionato a licenziarsi, e consegna a Ventura la sua lettera di dimissioni. Quest’ultimo però gli chiede di presenziare almeno a un’ultima riunione con i più importanti dirigenti delle aziende di tabacco. La richiesta di Ventura sembra più un ordine e Angel si trova costretto ad accettare.

Per saperne di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda alle 16.50 dal lunedì al venerdì su Canale 5.