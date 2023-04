Le anticipazioni Un altro Domani dal 22 al 28 aprile 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alle conseguenze legate alla pubblicazione di una lettera “firmata” da Patricia, Francisco e Carmen. I rapporti tra la giovane e Ines subiscono un duro colpo, ma fortunatamente Victor riesce a rimediare. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 22 al 28 aprile 2023

Carmen scopre che i camion della fabbrica trasportano armi per i ribelli per conto di Ventura, e che il giornale del mattino riporta una lettera con la quale vengono prese le distanze di “Moderas Rio Muni” nei confronti di Victor Valdes. La lettera è firmata da Patricia, da Francisco e da lei!

Le ripercussioni della lettera resa pubblica sono inevitabili, e i rapporti tra Carmen e Ines sembrano essere definitivamente compromessi. Per fortuna però interviene Victor, che parlando con la madre si dichiara convinto che si tratti dell’ennesima manipolazione di Patricia. Tra Angel e Ines prosegue intanto la battaglia di nervi e “la notte dei libri” è al centro dei sospetti. Le dinamiche sull’omicidio di Alicia assumono versioni diverse a seconda delle versioni ipotizzate.

Un Altro Domani, spoiler al 28 aprile 2023

Julia è alle prese con la liquidazione e inaspettatamente riceve l’aiuto di Sergio. Ormai rassegnata a dover liquidare l’azienda la giovane continua a litigare con lui. Cloe riesce a impossessarsi del cellulare di Ribero e risponde al messaggio di conferma. Dani preoccupa sempre più Elena. La madre non può ignorare il fatto che Dani stia di nuovo legando con il padre.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Victor maltrattato in carcere

Victor è vittima di maltrattamenti dietro le sbarre.

Le accuse che pesano su di lui e il cognome che porta lo rendono un bersaglio facile per tutti coloro che vogliono – in qualche modo – prendersi una rivincita su Ventura.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.