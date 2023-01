Le anticipazioni Un altro Domani dal 21 al 27 gennaio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alle rivelazioni di Tirso, che parlando con Erik si dirà pronto a riavvicinarsi al padre. Scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 21 al 27 gennaio 2023

Erik si apre con Tirso e gli rivela di volersi riavvicinare a suo padre. Sempre più coinvolto da Cloe, Erik deve fare i conti con i sentimenti della ragazza. Ciò che Cloe prova per Dani non è solo un ricordo, come la giovane ha voluto far credere.

Nel frattempo Sergio cerca di recuperare il rapporto con Julia, ma il compito sembra piuttosto arduo. Il loro rapporto è ormai compromesso, e Julia non riesce più a fidarsi completamente di lui dopo che il giovane ha tradito la sua fiducia leggendo il diario di Carmen.

Ines viene a sapere che Alicia ha deciso di lasciare la libreria e la notizia la rende felice. Quando però si ritrova da sola si rende conto che le difficoltà non mancano. Nonostante questo insiste nel dissuadere Ventura a tenere Alicia a lavorare per lui.

Un Altro Domani, spoiler al 27 gennaio 2023

Spostandoci a Rio Muni troviamo Carmen sempre più timorosa. La donna infatti ha paura che Victor abbia scoperto la sua relazione segreta con Kiros. In realtà lo strano comportamento di Victor è legato alle aspirazioni politiche di Ventura.

Finalmente libera da ogni legame con Victor, Carmen inizia a pensare che sia giunto il momento di fuggire via con Kiros, ma la attende una brutta sorpresa.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Kiros lascia Carmen

Dopo aver atteso a lungo il momento giusto la storia d’amore tra Kiros e Carmen sembrava ormai destinata a un epilogo felice. Ma la donna riceve una doccia fredda quando Kiros le dice di non sentirsi pronto a fuggire con lei.

Carmen non riesce a capire il motivo di questo dietrofront, ignara del fatto che un messaggio anonimo ha intimato a Kiros di lasciarla.

Per sapere qualcosa di più cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.