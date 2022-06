Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 2 al 8 luglio 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo a una importante decisione di Francisco, destinata però a subire un rinvio e riservare qualche sorpresa. Ma vediamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 2 al 8 luglio 2022

Francisco è sommerso dai debiti e vede nella fuga la sua unica via d’uscita. Patricia e Carmen però lo convincono a rimandare la partenza, e aspettare fino alla scadenza prevista per i pagamenti. Nel frattempo Carmen cerca di racimolare i soldi necessari a tirare fuori dai guai Francisco, offrendo a Kiros i suoi cassettoni. Poi la donna stringe un accordo con un socio molto particolare.

Anche Patricia fa la sua parte e, disposta a tutto per aiutare Francisco, riallaccia i rapporti con suo padre che non vede da ormai vent’anni. Rimessasi in contatto con lui la giovane gli chiede i soldi necessari per consentire a Francisco di saldare i suoi debiti.

Un Altro Domani, trame italiane

Julia appare sempre più determinata a voler riaprire l’ebanisteria di Carmen. Nonostante i contrattempi decide così di fare qualche ricerca sulla storia del negozio, ma gli imprevisti non sembrano ancora finiti. La giovane rimane infatti chiusa dentro l’ebanisteria e ha una crisi di nervi.

Sergio, dopo essere riuscito a uscire passando attraverso una finestra, prova ad aprire la porta e scopre che questa è stata chiusa con un lucchetto dall’esterno. Comunque sia riesce ad aprirla e Julia può così uscire dal negozio dove era rimasta intrappolata.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Sergio vuol riconquistare Julia

Sergio non sembra volersi dare per vinto, e cerca in ogni modo di riconquistare il cuore di Julia. Per riuscire nel suo intento si fa aiutare da Diana e ricorre di nuovo all’inganno. Ma Julia conosce bene ormai le bugie di Sergio e non sembra affatto disposta a cascarci di nuovo.

Sergio deve arrendersi: con Julia è ormai finita! La giovane è pronta ad aprire l’ebanisteria e intende reclutare diverse persone in paese. Anche Carmen è sul punto di iniziare una nuova attività in Guinea, a migliaia di chilometri di distanza la donna discute con Patricia che non è affatto d’accordo con l’idea imprenditoriale di Carmen.

Carmen è sul punto di iniziare una nuova attività in Guinea, a migliaia di chilometri di distanza la donna discute con Patricia che non è affatto d'accordo con l'idea imprenditoriale di Carmen.