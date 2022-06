Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 18 al 24 giugno 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo al matrimonio tra Sergio e Julia. Proprio così: i due finiscono per sposarsi all’insaputa di Diana. Vediamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 18 al 24 giugno 2022

Sicuramente Diana, che aveva reagito male davanti al colpo di testa della figlia e alla sua decisione di non presentarsi all’altare il giorno del suo matrimonio, fa fatica a digerire il fatto che lei e Sergio si sono sposati a sua insaputa. A rincarare la dose poi, c’è la decisione dei due di vendere la casa e andarsene in giro per il mondo. A comunicare questa loro decisione è proprio Sergio, in occasione del banchetto organizzato da Tirso.

Ma anche vendere la casa presenta qualche difficoltà per Julia, dopo che l’offerta di Tirso risulta più bassa di quella fatta da un’altra persona. La ragazza deve poi gestire anche le continue intromissioni di sua madre e di Sergio nella sua vita. Entrambi sembrano sempre pronti a prendere decisioni al suo posto. Tirso, convinto che Julia non voglia separarsi dalla sua casa, ritira l’offerta. Nel frattempo Ribero dimentica un anniversario e questo fa arrabbiare Cloe.

Un Altro Domani, in apprensione per Carmen

Dov’è finita Karmen? Sembra che a chiederselo sia solo Agustina, che invano cerca di convincere tutti ad andare a cercarla nella foresta. Più tardi la ragazza si ritrova da sola a fare i conti con un serpente e viene salvata da Kiros.

Con il suo aiuto Carmen riesce ad arrivare al villaggio dei lavoratori in mezzo alla giungla. Ma aver dato una mano alla donna rischia di costare caro a Kiros. Francisco infatti, pur sapendo che la donna si era addentrata da sola nella foresta e che il giovane seguendola le ha salvato la vita, decide di punirlo.

Intanto Ines e Angel sembrano sempre più decisi a vivere la loro storia d’amore.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: la scoperta di Julia

Julia scopre qualcosa che la destabilizza. Di cosa si tratta? La giovane si accorge che Sergio le ha mentito. Difficile dire al momento quali ripercussioni avrà questa scoperta nella vita della giovane donna.

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui.