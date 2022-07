Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 16 al 22 luglio 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alla scoperta delle cause che hanno portato alla morte di Agustina. Ma vediamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 16 al 22 luglio 2022

Il medico sembra non avere dubbi: a causare la morte di Agustina è stato lo scambio di farmaci. Carmen comprende così che la responsabile di quanto accaduto potrebbe essere Patricia. Rabbia e dolore si mischiano creando così un mix pericoloso in Carmen, che non non esita ad accusare Patricia di avere ucciso sua madre ed essere un’assassina.

A conferma delle sue accuse la donna cerca di far confessare a Sibebi quello che ha visto la notte prima che Agustina morisse. La presenza di Patricia al funerale di Agustina spinge Carmen a decidere di non partecipare. La perfida Godoy però ha ancora un asso nella manica e, per allontanare i sospetti da sé, costringe Sibebi ad assumersi la responsabilità di quanto accaduto alla povera Agustina. Ma la vita con la matrigna si fa ogni giorno più insopportabile per Carmen, che decide così di lasciare la casa del padre.

Un Altro Domani, trame italiane

Se le notizie che giungono dal passato in Nuova Guinea non mostrano una situazione rosea per Carmen, quelle provenienti dalla Spagna contemporanea vedono Julia alle prese con i mille problemi organizzativi per l’apertura della sua bottega. Dopo che Tirso le ha comunicato che, a causa dei mille problemi, non riesce a portare avanti il progetto, Julia decide di fare organizzare l’inaugurazione dell’ebanisteria alla madre.

Tirso ed Elena cercano cercano la ricevuta del pagamento dell’assicurazione, mentre Julia si occupa dell’organizzazione della festa. Ma il pensiero che Sergio e Diana non saranno presenti le lascia l’amaro in bocca.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Julia inaugura il locale

Comunque sia l’inaugurazione è un successo e la grande festa cancella un po’ il sapore amaro dalla bocca della ragazza. Sergio, incitato da Diana, prova a riconquistare il cuore di Julia, e quando le cose iniziano a mettersi meglio per la ragazza, lui torna nella sua vita.

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.