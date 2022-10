Le anticipazioni italiane di Un altro Domani dal 15 al 21 ottobre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo alla preoccupazione di Diana, che dopo aver trovato un calzino da uomo sotto il letto di Julia, inizia a temere che la figlia abbia avuto rapporti intimi con uno sconosciuto. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 15 al 21 ottobre 2022

La scoperta manda Diana nel panico, e l’idea che la figlia abbia incontrato qualcuno nella camera di fianco alla sua la spinge a fare domande a tutti per cercare di scoprire chi sia l’uomo misterioso.

Julia nel frattempo ha raccolto i suoi effetti personali ed è ormai sul punto di dichiararsi sconfitta e ammettere che non può restituire a sua madre il prestito avuto. Ma proprio mentre si appresta a salutare tutti scopre che qualcuno ha saldato il suo debito. Julia è divenuta l’unica proprietaria della bottega, e la cosa la riempie di gioia. Ma si tratta di una felicità di breve durata, perché poco dopo scopre la causa della sua stanchezza e della mancanza di energia accusata negli ultimi giorni e cominciano nuovi problemi.

Poco dopo Sergio propone a Julia di tornare insieme e lei accetta. Maria è sempre più preoccupata dal silenzio di Cloe, che ormai da diversi giorni non risponde al telefono. Poi scopre che in realtà Cloe è partita diretta a Madrid, per conoscere di persona Dani.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Carmen e Kiros, un piano di fuga

A Rio Muni tutti sono in trepidazione per un importante avvenimento. La festa durante la quale Victor chiederà la mano a Carmen dovrebbe aver luogo a breve, ma la ragazza ha già pianificato la fuga dalla Guinea con Kiros.

Angel e Ines sono molto preoccupati all’idea che Alicia possa rivelare a qualcuno della loro relazione clandestina. Se la giovane Utanares si lasciasse sfuggire quel segreto per loro la possibilità di continuare a vedersi svanirebbe per sempre.

Per saperne di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Vi ricordiamo che la soap spagnola – il cui titolo originale è Dos Vidas – va in onda alle 16.50 dal lunedì al venerdì su Canale 5.