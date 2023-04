Le anticipazioni Un altro Domani dal 15 al 21 aprile 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo al fallimento di Sergio, che si trova a fare i conti con il rifiuto di Julia. A Rio Muni Carmen sospetta di Patricia, ma deve trovare le prove che confermino i suoi dubbi. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 15 al 21 aprile 2023

Sergio continua a imporre le sue condizioni per la liquidazione, mentre Ribero, Cloe ed Elena fanno di tutto per complicargli le cose.

Julia ha il sospetto che qualcuno le abbia rubato i disegni di alcuni mobili, e ovviamente sospetta di Sergio. Quando tutto sembra volgere a favore di Sergio e la decisione di liquidare l’attività sembra ormai presa, Julia ritrova la forza di lottare e si oppone.

Dani continua a frequentare suo padre, e questo non fa che aumentare la preoccupazione di Elena, che teme per il figlio una nuova delusione. La presenza dell’uomo a Robledillo sembra aver completamente sconvolto la vita del giovane, che ora appare totalmente preso dalla presenza del padre.

Un Altro Domani, spoiler al 21 aprile 2023

Dopo che Tirso e Olga hanno cercato di convincere Mario a non denunciare Erik per quanto accaduto al suo amato giradischi, i quattro sembrano aver trovato un accordo, anche se per il giovane accettare i termini e stare alle regole del testardo Mario non sarà facile.

Erik sembra essere sul punto di accettare di scusarsi con l’uomo e risarcirlo per il giradischi rotto. Ma quella che doveva essere finalmente una svolta si trasforma nell’ennesimo conflitto tra i due.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: i sospetti di Carmen su Patricia

Spostandoci a Rio Muni troviamo Carmen e Victor convinti che Patricia sia coinvolta nella cospirazione. Carmen chiede a Mabale se ha notato qualcosa di sospetto alla fabbrica, ma lui nega. Quello che la giovane non sa è che a costringerlo è stata proprio Patricia. Tuttavia la giovane riesce a fare due scoperte che si preannunciano molto interessanti. La prima è che nei camion della fabbrica vengono introdotte armi destinate ai ribelli, e l’altra riguarda una lettera ufficiale – pubblicata nell’edizione mattutina del quotidiano – con la quale “Moderas Rio Muni” prende le distanze da Victor Valdes. Il documento è firmato a nome di Patricia, Francisco e Carmen.

Intanto il carcere sta mettendo a dura prova Victor e Carmen sa che ormai è solo questione di tempo. La giovane deve riuscire a trovare le prove che colleghino Patricia alla cospirazione, e deve farlo in fretta!

Per sapere se davvero la situazione è destinata a precipitare, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.