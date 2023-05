Le anticipazioni Un altro Domani dal 13 al 19 maggio 2023 ci svelano che nelle prossime puntate inedite in onda su Canale 5 assisteremo ai preparativi per il compleanno di Linda, ma anche ai tentativi di Carmen di dimostrare l’innocenza di Victor. In Spagna intanto Julia sembra trovare un accordo con Sergio ed è pronta a ripartire con la sua bottega. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola Un Altro Domani.

Un Altro Domani, anticipazioni: trame dal 13 al 19 maggio 2023

Linda è decisa a organizzare una delle sue feste dispendiose per il compleanno. La giovane non bada a spese, anche perché il denaro non ha mai rappresentato un problema per lei.

Kiros inizia a mostrare grande interesse per gli studi, e in particolare per l’mancipazione degli schiavi. Ventura si reca in carcere a trovare il figlio, che minaccia di annullare il loro accordo.

Carmen decide invece di scrivere direttamente una lettera al tenente Serralvo, anche se è convinta che la corrispondenza verrà intercettata da Patricia. Intanto un nuovo detenuto arriva in carcere: si tratta di Marcelo, un compagno di cella che si rivela perfetto per Victor.

Un Altro Domani, spoiler al 19 maggio 2023

La Guardia Coloniale rinviene alcuni bauli pieni di armi e inevitabilmente pensa che il “bottino” appartenga a Victor. Carmen però ha un’altra teoria.

La donna è convinta che si tratti dell’ennesimo stratagemma messo in atto da Patricia per allontanare i sospetti da sé. Linda intanto cerca di convincere il padre a rimanere a Rio Muni.

Anticipazioni italiane Un Altro Domani: Julia pronta a ripartire con la sua bottega

Julia cerca un punto di incontro con Sergio. Per placare l’ira del ragazzo – che sembra intenzionato a vendicarsi della moglie diffondendo notizie false su di lei attraverso una pagina web – Tirso ed Elena escogitano una strategia.

Il piano sembra funzionare, e Julia è ormai prossima a veder ripartire la sua bottega. Proprio mentre manifesta l’intenzione di promuovere Elena alla mansione di suo braccio destro, un articolo apparso sul web la mette in difficoltà.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Altro Domani per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.48 circa su Canale 5.